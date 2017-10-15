ميلانو (أ ف ب)

تشهد المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي، مباراة الديربي التقليدية لمدينة ميلانو، في لقاء يتردد صداه هذه السنة حتى العاصمة الصينية بكين، مقر المالكين الجدد للناديين العريقين محلياً وأوروبياً.

ويهيمن التحضير لمباراة الديربي التي تقام اليوم بين إنتر وميلان على ملعب سان سيرو الشهير، على شوارع المدينة التي تعرف بكونها إحدى عواصم الموضة العالمية، وأيضاً إحدى المدن التي أنجبت فريقين من الأبرز على الصعيد الأوروبي.

مباراة اليوم لن تكون فقط صراعاً متجدداً بين الغريمين التقليديين، بل يضاف إليها بعداً آخر هو التنافس بين ثريين صينيين: جانج زيندونج الذي اشترت مجموعته «سونينج» نادي إنتر، ولي يونجهونج الذي تملك مجموعته «روسونيري سبورت إنفستمنت لوكس» نادي ميلان.

في الحي الصيني في مدينة ميلانو، والذي تقيم فيه غالبية الجالية الصينية (تعدادها نحو 29 ألف نسمة) في المدينة، ترتفع أعلام الناديين، ميلان ذي اللونين الأحمر والأسود وإنتر بلونيه الأزرق والأسود، على امتداد جادة باولو سابري في الحي.