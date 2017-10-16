منتخب الشباب يبدأ تجمعه الأخير قبل رحلة أوزبكستان

دبي (الاتحاد)

عاد منتخبنا الوطني للشباب تحت 19 سنة، مساء أمس للتجمع الذي سيستمر لمدة يومين بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، ويتضمن التجمع خوض حصتين تدريبيتين قبل السفر يوم بعد غدٍ إلى أوزبكستان، حيث يقام المعسكر الخارجي الذي سيخوض من خلاله «الأبيض الشاب» تجربتين وديتين أمام نظيره الأوزبكي، التي ستكون بمثابة البروفة الأخيرة، ليدشن بعدها منتخبنا الوطني للشباب مشواره في التصفيات الآسيوية، عبر المجموعة الأولى التي تضم منتخبات عُمان، البحرين، نيبال، قرغيزستان «المستضيف».

ومن المنتظر أن يُعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للشباب بقيادة مدربه الصربي يوبينكو درولوفيتش القائمة النهائية المشاركة في التصفيات، وذلك بعد أن تعرف بصورة وافية من خلال فترة الإعداد الماضية والتجارب الودية التي صاحبتها، على مستويات اللاعبين والجاهزية الفنية والبدنية لديهم، والتي ستسهم في تطبيق خطط ورؤى المدرب على أرضية المستطيل الأخضر، وتحقيق الهدف ببلوغ النهائيات الآسيوية 2018.