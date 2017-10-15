«مشيمة الخيول» تسرع عودة ساشا وسرور إلى «الصقور»

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

يخضع لاعبو فريق الإمارات ساشا وسعد سرور وعبدالله موسى وخالد خميس وعمر الخديم لتدريبات بدنية خاصة لمدة أسبوع، لدعم جاهزيتهم المطلوبة قبل اللقاء المرتقب أمام العين في الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، وذلك على نحو يؤدي إلى تجهيزهم بالطريقة المناسبة لتعزيز صفوف الفريق أمام «الزعيم» العيناوي والمباريات التالية من الدوري، خصوصاً أن اللاعبين ساشا وسرور خضعا لعلاج مكثف في صربيا بـ«مشيمة الخيول»، وهو ما أدى إلى تسريع عودتهما قبل المدة المقررة، إثر الإصابات التي تعرضا لها أمام حتا والوصل في الدوري والكأس.

ويسعى ألكسندر فاليك، مدرب اللياقة البدنية، والصربي زوران ستانكوفيش، لتنفيذ البرنامج البدني المقرر للاعبين المصابين بما يضمن رفع مستوى جاهزيتهم المطلوبة لتوفير الخيارات المناسبة من العناصر أمام المدرب ايفان هاشيك في المرحلة المقبلة من الدوري.

وبدوره قال خليل الطويل، عضو مجلس إدارة النادي، مشرف الفريق الأول، إن الاهتمام الكبير من إدارة النادي والحرص على كل المعطيات التي تعزز الحضور القوي في الموسم الحالي والمحافظة على النسق الرائع الذي بدا عليه «الصقور» في المرحلة الماضية، ساهم بقدر كبير في دعم سفر ساشا وسعد سرور إلى صربيا لتلقي العلاج، وذلك لضمان عودتهما في الوقت المناسب، موضحاً أن اللاعبين يدركون جيداً أهمية تقديم الأداء القوي في المباريات المقبلة من الدوري، والاستفادة من كل الأمور التي يمكن أن تؤدي إلى واقع جيد وإيجابي في الموسم الحالي.

وأردف: «الجهازان الفني والإداري على علم بأهمية المرحلة التي تنتظر الفريق في الدوري، وظهور بعض اللاعبين الشباب الذين لم تتسن لهم فرصة المشاركة في المباريات الماضية، ضمن التشكيلة الأساسية أمام الوصل في الجولة الثانية من كأس الخليج العربي أخيراً، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن الفريق لديه الأفضل من العناصر التي يمكن أن يعول عليها المدرب هاشيك، وهذا يعني توافر أفضل الخيارات لتعويض غياب بعض اللاعبين بداعي الإصابة، والبرنامج المقرر لتأهيل اللاعبين المصابين من شأنه منحهم فرصة العودة القوية للدفاع عن طموحات الفريق، إثر التحدي الذي ينتظرنا».

ونوه خليل الطويل بالأجواء الإيجابية في النادي وحالة الانسجام الممتازة بين اللاعبين، انطلاقاً من الحرص على كل ما يمكن أن يعزز الصورة المشرفة التي تنتظرها الجماهير منهم في جميع المباريات، مشيراً إلى أنهم يحرصون على تنفيذ توجيهات الجهاز الفني بالرغبة العالية في تقديم الإضافة القوية في جميع المباريات، وهو ما يؤكد قيمة الخطوات التي قام بها النادي في الفترة الماضية لضم أفضل العناصر إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية وتوفير جميع المعطيات التي تمهد الطريق للوصول إلى أفضل النتائج خلال الموسم الحالي، رغم المنافسة القوية المتوقعة في كل البطولات.