ناصر الطلياني: بيسيرو ليس «مدرب المرحلة» في الشارقة !

أسامة أحمد ( الشارقة )

أطلق ناصر الطلياني، «كابتن» فريق الشعب السابق، طلقات الصراحة صوب اتحاد الكرة الحالي، بعد النتائج المخيبة لمنتخبنا الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم «روسيا 2018»، وإلى المنظومة الكروية في الشارقة بعد نتائج الفريق السلبية في دوري الخليج العربي، ورأيه في مدربه البرتغالي بيسيرو.

واستهل الطلياني حديثه بنبرة غاضبة، مشيراً إلى أن الاتحاد الحالي بهذا الوضع لن يطور كرة الإمارات حتى لو استمر لـ 10 سنوات مقبلة، لأنه ألغى العديد من الأشياء في العمل ولم يستكمل ما بدأه المجلس السابق من أجل التطوير ودفع مسيرته إلى الأمام، وفق استراتيجيات واضحة المعالم بعيداً عن «الشو» والشعارات الرنانة.

وقال: البداية من «الصفر» تحتاج لسنوات طويلة، وخصوصاً إذا كانت غير صحيحة، ولا يمكن لكرتنا أن تنتظر هذه السنوات بعد «الإخفاق الُمر» الذي حدث لمنتخبنا في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال.

وأشار ناصر الطلياني إلى أن الحل الجذري والسريع بيد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، مبيناً أنه حان الوقت من أجل أن تقول كلمتها فيما حدث لمنتخبنا الأول من أجل وضع الأمور في نصابها الصحيح وتسريع العمل، حتى لا تتكرر مثل هذه «السيناريوهات المحزنة»، التي أصابت الوسط الرياضي بمختلف ألوان طيفه بالإحباط، وخصوصاً أن «الأبيض» سيخوض تحدياً جديداً في كأس آسيا 2019، والزمن ليس في صالح كرتنا من أجل تصحيح المسار.