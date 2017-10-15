17 ألف سائح إماراتي زاروا الفلبين العام الماضي

دبي (الاتحاد)

شهدت الفلبين نمواً ثابتاً في عدد السياح الوافدين من الشرق الأوسط، حيث استقبلت الفلبين ما مجموعه 83.546 سائحاً من المنطقة في 2016، بارتفاع نسبته 9.69% مقارنةً بـ 2015. وبهذا الخصوص بلغ عدد السياح الوافدين من السعودية 50.884 ألف سائح، بينما حلت الإمارات في المرتبة الثانية بـ 16.881 ألف سائح. ويأتي ذلك على خلفية إطلاق وزارة السياحة الفلبينية أحدث حملاتها السياحية تحت عنوان «برينج هوم إيه فريند» التي تهدف إلى تشجيع جميع الفلبينيين المقيمين في البلاد وخارجها على دعوة أصدقائهم الأجانب لزيارة الفلبين.

وقالت واندا كورازون تيو، وزيرة السياحة الفلبينية، إننا نود اختتام العام بقوة لتعزيز قطاع السياحة من حيث عدد الزوار من جهة، وزيادة الزخم على الإقبال السياحي للعام المقبل من جهة أخرى. وقررت الوزيرة تيو إعادة إحياء هذا برنامج الذي تم تنفيذه عام 1994، ويهدف مشروع الحملة إلى جذب 7 ملايين سائح من السوق الدولية بحلول نهاية عام 2017، جنباً إلى جنب مع إقامة شراكات استراتيجية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في الشرق الأوسط بشكل استباقي، من أجل الحصول على نسبة كبيرة من سوقه السياحي ذي العائد المرتفع.

وفي مارس 2016، رفعت طيران الإمارات عدد رحلاتها إلى مانيلا، وسيرت رحلات جوية جديدة إلى سيبو كلارك وبامبانغا، التي تعد من أهم الوجهات السياحية للعائلات ورجال الأعمال.