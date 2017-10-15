8.6 مليون مسافر عبر مطار الشارقة الدولي في 9 أشهر

الشارقة (الاتحاد)

ارتفع عدد المسافرين عبر مطار الشارقة الدولي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ليصل إلى 8.611 مليون مسافر بزيادة قدرها 3.29% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغ فيها عدد المسافرين 8.336 مليون مسافر. وتعامل المطار خلال الربع الثالث من العام الجاري مع 3.118 مليون مسافر بنمو 4.08% مقارنة مع 2.996 مليون مسافر خلال الفترة المماثلة من العام 2016.

وعلى صعيد حركة الطائرات، سجلت الرحلات الجوية المنتظمة وغير المنتظمة عبر مطار الشارقة الدولي نمواً قدره 3.26% ‬خلال ‬الربع ‬الثالث ‬من ‬العام ‬الجاري ‬لتصل ‬إلى ‬21.02 ‬ألف ‬حركة، ‬مقارنة ‬مع ‬20.36 ‬ألف ‬حركة ‬خلال ‬نفس ‬الفترة ‬من ‬العام ‬2016.

وبلغ حجم الشحن الجوي في المطار خلال الربع الثالث من العام الجاري أكثر من 40.66 ألف طن، منها 19.92 طن استيراد، و14.58 ألف طن تصدير، و6.15 طن عبور، فيما وصل حجم الشحن البحري الجوي خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي 2.24 طن.

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «‬تؤكد ‬هذه ‬النتائج ‬الإيجابية ‬سواء ‬في ‬أعداد ‬المسافرين ‬أو ‬حركة ‬الطائرات، ‬على ‬المكانة ‬المتميزة ‬لمطار ‬الشارقة ‬الدولي، ‬والجهود ‬المتواصلة ‬التي ‬يقوم ‬بها ‬المطار ‬وفق ‬توجيهات ‬صاحب ‬السمو ‬الشيخ ‬الدكتور ‬سلطان ‬بن ‬محمد ‬القاسمي، ‬عضو ‬المجلس ‬الأعلى ‬حاكم ‬الشارقة، ‬في ‬تطوير‭ ‬المرافق ‬الخدمية ‬والارتقاء ‬بها، ‬وتقديم ‬أفضل ‬الإجراءات ‬والتسهيلات ‬للمسافرين ‬والمتعاملين، ‬بما ‬يضمن ‬لهم ‬تجربة ‬سفر ‬مميزة ‬عبر ‬المطار»‬.

وأضاف المدفع «نحن حريصون على متابعة العمل مع كل شركائنا الاستراتيجيين والبحث المستمر عن مزيد من فرص النمو لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمطار، ومواكبة عمليات التطوير والتوسعة، وتلبية احتياجات الأسواق المختلفة، من خلال جذب مزيد من شركات الطيران العالمية».

من جهته، أكد الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، أن النمو في أعداد المسافرين يأتي بفضل المكانة المتميزة لإمارة الشارقة كمركز اقتصادي وتجاري وسياحي مهم في المنطقة، والخدمات المميزة التي يوفرها المطار للناقلات الجوية، والتوسع الكبير في وجهاتها»، وأشار إلى أنه سيتم إضافة المزيد من الخدمات والمميزات للمتعاملين مع المطار لمواصلة مسيرة الريادة، وتعزيز ولاء المسافرين والحرص على رضاهم، كما توجه سعادة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي بالشكر إلى جميع الشركاء الاستراتيجيين للمطار على جهودهم المتواصلة للارتقاء بالعمل وتوفير أفضل الخدمات للمسافرين والمتعاملين.