مقتل 90 حوثياً بنيران الجيش اليمني في المخا

عقيل الحلالي، وكالات (صنعاء)

قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن «السلاح الإيراني في اليمن، كما هو في سائر بلاد العرب، عامل فرقة وعنف وعدم استقرار، ويبقى أنه لن ينجح في تغيير نتيجة الحرب في اليمن».

وأضاف معاليه في تغريدات على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن «النفي الإيراني المتكرر حول تسليح التمرد الحوثي يبطله دليل مادي حول تهريب السلاح الإيراني إلى اليمن، وصدقية الدليل الحسّي تدحض البيان السياسي». وأكد معاليه أن «إسقاط سلاح الجو الإماراتي لطائرة من دون طيار إيرانية في اليمن دليل، لمن يحتاج إلى دليل، لتورط إيران في دعم التمرد وإطالة الحرب في اليمن».

وقال إن «كذبة الانسحاب المسبق باتت مكررة سمجة، تحرير مخا ترك آثاره ورفع درجة اليأس لدى متمردي الحوثي/‏‏ صالح، الضربات القادمة ستكون أكثر ألما».

من جهة أخرى، تواصلت أمس الأحد، لليوم السابع على التوالي، المعارك الشرسة بين القوات اليمنية الحكومية وميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في مدينة المخا الساحلية بمحافظة تعز «جنوب غرب»، حيث قتل 90 من المتمردين الحوثيين و19 جندياً في غضون 24 ساعة ماضية، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية وطبية وكالة فرانس برس. وقال المسؤول بالمجلس التنسيقي للمقاومة الشعبية بتعز عبدالستار الشميري، لـ«الاتحاد»، إن «معارك عنيفة تدور في المخا منذ ليل السبت الأحد بعد تقدم قوات الجيش والمقاومة الشعبية إلى وسط وشمال المدينة بغطاء جوي من التحالف العربي بقيادة السعودية».