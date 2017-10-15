«الثقافــة والسياحـة - أبوظبي» تمنح عقداً بـ500 مليون درهم لتطوير قصر الحصن

أبوظبي (الاتحاد)

منحت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عقداً بقيمة 500 مليون درهم لـ«شركة زبلن للإنشاءات» يتضمن تجديد وترميم مبنى المجمع الثقافي في قصر الحصن، رمز نشأة العاصمة الإماراتية.

ويعتبر هذا المبنى شاهداً على التطور الثقافي الذي حققته أبوظبي، حيث احتضن أول مكتبة وقاعة معارض ومسرح في المدينة، كما أنه أول صروحها الثقافية في العصر الحديث، وجاء افتتاحه عام 1981 نقطة انطلاق وخطوة مهمة في مسيرة نمو المدينة.

وقالت دائرة الثقافة والسياحة في بيان صحفي صدر أمس: بموجب العقد الجديد، سيخضع المبنى، الذي تبلغ مساحته 23.000 متر مربع، لعملية تجديد تشمل إعادة بناء المكتبة، وتوفير مساحات للمعارض، ومسرح يتسع لـ900 مشاهد إلى جانب مرافق للأنشطة الثقافية والتعليمية وورش العمل، ومطاعم ومنافذ للأطعمة والمشروبات، وسيتم أيضاً إضافة المزيد من قاعات عرض الفنون، ومصلى مساحته 1.100 متر مربع، ومناطق استراحة، وأعمال تجميل وتشجير ونوافير مائية، ومواقف تحت الأرض لـ500 سيارة، وقد بدأ العمل في الموقع وتركيب الدعائم والركائز الخاصة بموقف السيارات.

وقال سيف سعيد غباش، مدير عام دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يحظى مبنى المجمع الثقافي بمكانة مرموقة باعتباره أحد الإنجازات الثقافية في أبوظبي ودولة الإمارات، نظراً لأهميته التاريخية والاجتماعية والمعمارية والرمزية والحضرية، علاوة على دوره كعنصر أساسي في ذاكرة أبوظبي الحية يجسد استمرارية ازدهارها الثقافي».