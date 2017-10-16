الظفرة يكرم 13 معلماً



تاريخ النشر: الأحد 15 أكتوبر 2017 أبوظبي (الاتحاد) كرم الظفرة 13 معلماً ومعلمة يعملون في منطقة الظفرة، تزامناً مع احتفالات الدولة بيوم المعلم العالمي، وضمت القائمة التي كرمها صالح بن جذلان المزروعي رئيس مجلس إدارة النادي، محمد عبدالفتاح، إبراهيم عبدالعزيز، محمد علي محمد، علي بني هاني، موزه محمد المنصوري، ضبابة الهاملي، هناء شحادة، فاطمة الحوسني، سعيد شناعه، محمد نبابتة، جميل ياغي، فاطمة عثمان وانشراح الغنيمي. وقرر المجلس فتح أبواب النادي مجاناً للمعلمين وأسرهم للاستفادة من الخدمات التي يقدمها النادي اعترافاً بفضلهم في تربية وتنشئة الأجيال القادمة.