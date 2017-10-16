الجزيرة يدخل دوامة «البداية الأضعف» في «المحترفين»

أبوظبي (الاتحاد)

خالف الجزيرة التوقعات، بعدما حصد أربع نقاط فقط، من الجولات الأربع الأولى بدوري الخليج العربي، وهي المحصلة الأضعف للفريق، مقارنة بنتائجه السابقة خلال الفترة نفسها منذ بداية الاحتراف، وحقق «فخر أبوظبي» فوزاً يتيماً على حساب عجمان «الوافد الجديد» إلى «دنيا الأضواء» بنتيجة 2-1، قبل أن يخسر أمام دبا الفجيرة 0-1 والنصر 2-4، والتعادل أمام الظفرة بهدفين لمثلهما مساء أمس الأول.

وبالنظر إلى مسيرة الجزيرة في النسخ التسع السابقة، نجد أن المحصلة في أول أربع جولات تراوحت ما بين 6 إلى 10 نقاط، ولم يسبق أن جمع 4 نقاط فقط، وهذا يدل على وجود مشكلة حقيقية تواجه حامل اللقب الذي يملك عناصر تعد الأفضل، وفي الخطوط كافة، إلا أنهم لا يقدمون المردود المأمول منهم، ولم يكن متوقعاً أن يعاني «فخر أبوظبي» الذي أنهى الموسم الماضي بأرقام قياسية، علماً أنه اقتنص 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل، في الجولات الأربع الأولى للموسم الماضي.

وتناول الهولندي تين كات المدير الفني للجزيرة المشاكل الدفاعية التي يعاني منها الفريق، بالإشارة إلى أن لاعبي الخط الخلفي هم أنفسهم الذين شاركوا في دوري الموسم الماضي، ونجحوا مع زملائهم في حصد اللقب، موجهاً رسالة إلى اللاعبين كافة، مفادها أن الحصول على اللقب يفرض مسؤوليات أكبر، من حيث تقديم الأداء، خاصة أن الفرق تسعى بكل ما تملك من قوة لخطف النقاط من البطل، هذا ما حدث فعلاً في أول أربع جولات، والتي خسر فيها الجزيرة 8 نقاط.

من ناحية أخرى، تعتبر نتيجة التعادل هي الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين تحت قيادة المديرين الفنيين محمد قويض وتين كات الذي سبق لهما اللقاء في أربع مواجهات سابقة.

وكانت الغلبة في المباريات الثلاث الأولى لمصلحة تين كات الذي قاد الجزيرة إلى التفوق على الظفرة تحت قيادة قويض بنتيجة 1-0 في المباراة الأولى و4 - 0 في المباراتين التاليتين، قبل أن ينجح قويض في إيقاف مسلسل الانتصارات الجزراوية، عندما حقق التعادل الأول أمام المدرب الهولندي مساء أمس الأول بنتيجة 2-2.