تقارب أميركي - أوروبي بشأن ضرائب شركات التكنولوجيا

واشنطن (أ ف ب)

يبدو أن واشنطن بصدد تليين موقفها بشأن توجه الأوروبيين نحو فرض ضريبة على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل آبل وغوغل، وفق ما قال مسؤولون هذا الأسبوع في ما يشكل تغيراً كبيراً في الموقف الأميركي.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، يوم الجمعة، إن واشنطن «منفتحة على النظر في المسألة وهم يفهمون تماماً الحاجة لفرض ضريبة منصفة على عمالقة الإنترنت»، بعد اجتماع مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن. وأشار المتحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية إلى بيان صدر في وقت سابق من الشهر أعرب فيه المسؤولون الأميركيون عن «عميق القلق» حيال المسالة.

ويرى باسكال سان أمان، مدير مركز السياسة الضريبية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن موقف واشنطن تغير، متوقعاً أن تعرض المفوضية الأوروبية في السنة المقبلة مقترحات ضريبية في حين تهدد فرنسا بفرض ضرائب ليس على الأرباح فقط، بل على العائدات. وقال سان أمان إن «واشنطن تعرف إن البلدان ستتصرف بصورة أحادية، ولذلك فهي تفضل أن يكون لها دور».

وستعرض منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومقرها في باريس، على وزراء مالية مجموعة العشرين تقريراً في أبريل المقبل يعرض حلاً طويل الأمد، من خلال المواءمة بين مختلف المقترحات الحكومية، بهدف «التقليل من الضرر الذي قد يلحق بالشركات»، وفق سان أمان، وقال إن «الأمر المستجد أن واشنطن ستجلس إلى الطاولة معنا ليس لتعطيل المباحثات، وإنما على العكس لتخفيف أو الحد من الضرر الذي يمكن أن يتأتى عن هذه الضرائب».

ورحب المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية بيار موسكوفيسي، بما وصفه بأنه موقف واشنطن «البراغماتي»، متحدثاً لفرانس برس على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وقال: «أنت بحاجة إلى حل دولي لمشكلة دولية. الأميركيون هم في مثل وضعنا. نظامهم الضريبي غير متوائم مع هذا الاقتصاد وهم يخسرون عائدات كبيرة يجب تعويضها». وقال: «برأيي، إن الحل الأمثل هي الضريبة الأساسية المشتركة، وبعبارة أخرى ضريبة الشركات»، مشيراً إلى أن كل «الخيارات مطروحة».