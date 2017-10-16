ورش فنية سعودية حول «المشتريات الحكومية»

الرياض (واس)

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن إقامة ورش عمل فنية حول «نظام المنافسات والمشتريات الحكومية»، التي ستبدأ بمقر الهيئة العامة للاستثمار في الرياض اليوم وغداً، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وتتناول الورش عدداً من المحاور والقضايا ذات العلاقة بأسس ومتطلبات طرح المنافسات الحكومية، وأثرها على تطوير بيئة الأعمال في المملكة، إلى جانب استعراض أفضل التطبيقات الدولية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بمشاركة أحد الخبراء المعتمدين لدى برنامج تطوير النظام التجاري المستشار القانوني كارلوس مكارثي، حيث يعد البرنامج أحد مبادرات وزارة التجارة الأميركية لتعزيز التعاون الدولي في مجال التجارة والاستثمار، التي أطلقتها في عام 1992، بهدف تقديم المشورة والدعم الفني لدعم جهود الدول الطامحة لتطوير أنظمة التجارة والاستثمار لديها، وإيجاد بنية تشريعية متكاملة تسهم في تحسين مستوى أداء الأعمال في هذه الدول.

ويضم البرنامج كذلك عدداً من الخبراء والمستشارين القانونيين الذين يقدمون محاضرات وورش عمل مختلفة، ويمتد نشاط البرنامج ليشمل أكثر من 50 دولة في العالم من ضمنها المملكة.

يذكر أن انعقاد ورش «نظام المنافسات والمشتريات الحكومية» في هذا التوقيت يتزامن مع طرح وزارة المالية لمسودة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد لاستطلاع رأي المتعاملين حيال ما تضمنه من بنود، وتمثل هذه الورش فرصة مناسبة للحضور للاطلاع على أفضل التجارب والتطبيقات الدولية وتبادل الرؤى والنقاش والخبرات في مجال ترسية العقود والمناقصات الحكومية.