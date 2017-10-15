إدارة ترامب ترفض زيادة رأسمال البنك الدولي

واشنطن (أ ف ب)

رفضت إدارة ترامب زيادة رأسمال البنك الدولي، يقول المصرف إنها ضرورية لتوسيع مهمته المتعلقة بمكافحة الفقر في العالم. وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين، إن المؤسسة المالية ومقرها واشنطن، غير ناجعة ويمكن أن تكون أكثر فعالية بالستين مليار دولار تقريبا، من تمويلات التنمية التي تخصصها حاليا كل سنة.

ومن خلال فعالية أكبر، يمكن للبنك داخليا تنمية قاعدة رأسماله وتوسيع الإقراض دون الحاجة لمزيد من الأموال من الدول ال 189 المساهمة، وأكبرها الولايات المتحدة.

وقال أيضا، في بيان للجنة التنمية التي تضع برنامج عمل البنك وصندوق النقد الدولي، إن البنك بحاجة لوقف تمويل الاقتصادات الناشئة التي لا تحتاج لمساعدة خارجية كبيرة. وأضاف أن البنك بحاجة لتشديد الرقابة على الميزانية، بما فيها ضوابط على أجور ومزايا الموظفين.

وقال منوتشين «زيادة رأس المال ليست حلا عندما يكون رأس المال الحالي غير مخصص بشكل فعال. الطلب على رأس المال الرخيص سيتخطى العرض بشكل دائم، الحل هو ضمان استخدام هذه الموارد، حيث تكون الحاجة اكبر لها ويمكنها تحقيق نتائج فعالة ومستدامة». ودون الإشارة إلى أي دولة بالاسم، ألمح إلى أن الجهات القوية والنامية نوعا ما المستفيدة من برامج البنك مثل الصين، التي تمتلك أكثر من 3 تريليونات دولار من الاحتياطي الأجنبي، لم تعد بحاجة لمساعدة البنك.

وقال «نريد أن نرى تحولا كبيرا في تخصيص الأموال لدعم دول بحاجة ماسة لتمويلات التنمية، ومنها عبر تطبيق ذي مصداقية للسياسة التدريجية للبنك». وبالنسبة للمقترضين الأثرياء، من الأفضل للمصرف أن يتقاسم خبرته بدلا من تخصيص قروض للتنمية.

وأضاف «فيما نثمن جهود البنك في كبح الإنفاق من خلال مراجعة المصاريف، نرى مجالا لقيود أكبر على الموازنة، خاصة في ما يتعلق بالتعويضات وميزانية المجلس التنفيذي.

ورفض البيان خطط رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، المتعلقة بزيادة موارد رأس المال، وجاء بالتزامن مع انسحاب ترامب من اتفاقات دولية في عدد من المجالات.

وأعلن ترامب هذا الأسبوع انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو). وخرج من اتفاقي تجارة كبيرين، كما أجبر على إعادة التفاوض حول اتفاق ثالث.