«صندوق النقد» يدعو أميركا اللاتينية إلى محاربة الفساد

واشنطن (أ ف ب)
دعا صندوق النقد الدولي دول أميركا اللاتينية والكاريبي إلى مكافحة الفساد ليصبح النمو الاقتصادي أكثر استدامة وفوائده انتشارا بين السكان. وقال الصندوق، في تقييمه للوضع الاقتصادي في المنطقة، إن المستويات العالية للفساد يرافقها نمو ضعيف وانعدام في المساواة.
وأضاف في تقريره أن «الحوكمة الضعيفة والفساد المستشري يؤثران سلبا على نمو شامل ومستديم في أميركا اللاتينية والكاريبي». وتابع أن المستويات العالية للفساد تحدث فارقاً كبيراً على ما يبدو بين الاقتصادات الناشئة في المنطقة بالمقارنة مع الاقتصادات المتقدمة التي تستفيد من حكم افضل. وهذا الوضع ملاحظ بشكل خاص في البرازيل، حيث أطاحت فضائح الفساد كبار السياسيين وزادت من وقع الانكماش الاقتصادي. كما ساهمت الفضيحة المعروفة بـ «اوديبريخت» في تباطؤ النمو في البيرو العام الماضي، بحسب صندوق النقد الدولي الذي شدد على أن «الاستثمار سيكون أضعف مما كان متوقعاً نظراً لاستمرار الغموض المتعلق بالتحقيق حول هذه الفضيحة».
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وأعرب صندوق النقد الدولي عن القلق الشديد إزاء الأزمة السياسية المستمرة في فنزويلا، محذراً من عدم وجود حل للتراجع الاقتصادي ومعاناة السكان. وقال الصندوق في تقريره إن فنزويلا «لا تزال تعاني من أزمة اقتصادية وإنسانية وسياسية لا حل لها في الأفق».
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وتابع أن «عدد السكان القادمين إلى البلدات الحدودية في البرازيل وكولومبيا سجل تزايداً مطرداً مع التصعيد في الأزمة في فنزويلا». وصرح روبرت رينهاك، نائب مدير إدارة نصف الكرة الغربي في الصندوق، إن «اللاجئين القادمين من فنزويلا جانب مؤسف للازمة التي تعتبر في غاية الخطورة». وتابع رينهاك أن اللاجئين يشكلون ضغوطا على الخدمات الاجتماعية في الدول المجاورة.
وأضاف أن «الحكومة الكولومبية تتدبر الأمر قدر المستطاع، لكنه تحد. وإذا ما قدم نصف مليون فنزويلي إلى كولومبيا فسيتعين على الحكومة التعاطي مع الأمر، وهو يسبب مشاكل كثيرة».