مطبات تعرقل ازدهار السيارات الكهربائية في النرويج

أوسلو (دب أ)

تعاني العاصمة النرويجية أوسلو من مشكلة، ربما تشيع حالة من السخط وعدم الرضا لدى مدن أخرى واعية بيئيا، وتتمثل هذه المشكلة في أن سكان العاصمة النرويجية يقبلون على شراء الكثير من السيارات الكهربائية، بصورة لا تستطيع الحكومة المحلية مواكبتها.

وفي الواقع، فإن جمعية السيارات الكهربائية تحاول إثناء السائقين عن شراء السيارات الكهربائية، إذا لم يكن لديهم إمكانية شحنها في المنزل. ويقول بيتر هوجنيلاند، المتحدث باسم جمعية السيارات الكهربائية «نورسك البيلفورنينج»، إن السلطات المحلية لم تتوسع في إنشاء محطات الشحن بما يكفي لمواكبة عدد السيارات الكهربائية المباعة. وتابع أن نسبة السيارات الكهربائية والهجينة المسجلة حديثا تبلغ 35%، «لذلك فإن هناك سيارة كهربائية واحدة من بين كل 3 سيارات جديدة تباع في النرويج».

وفي أوسلو، تصل هذه النسبة إلى 40%. وتم تسجيل حوالي 50 ألف سيارة كهربائية و30 ألف سيارة هجينة في منطقة أوسلو الكبرى، وفقاً لما ذكره ستور بورتفيك من وكالة البيئة الحضرية في أوسلو.

وفي الوقت نفسه، لا يوجد سوى 1300 محطة شحن محلية للسيارات الكهربائية. ويقول بورتفيك: «نحن نبذل قصارى جهدنا.. كل عام نقيم أكثر من 26 بالمئة من محطات الشحن، ولكن عدد السيارات الكهربائية، ارتفع بنسبة أكثر من 100 %، والفجوة تزداد اتساعا».