القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تسلط الضوء على المدن الذكية

دبي (الاتحاد)

تسلط ‬القمة ‬العالمية ‬للاقتصاد ‬الأخضر ‬2017 ‬في ‬دورتها ‬الرابعة ‬والتي ‬ستقام ‬يومي ‬24 ‬و25 ‬أكتوبر الجاري في ‬مركز ‬دبي ‬الدولي ‬للمؤتمرات ‬والمعارض، ‬الضوء ‬على ‬دور ‬المدن ‬الذكية ‬في ‬تسريع ‬التحول ‬للاقتصاد ‬الأخضر.

وتقام القمة تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله، وتنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت شعار «تعزيز الابتكار، قيادة التغيير»، وتشهد مشاركة واسعة من مختصين وخبراء وصناع القرار في مجال الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. وبحسب تقديرات مراكز الدراسات العالمية ووفقا لمعدلات نمو الناتج العالمي الإجمالي فإن هناك حاجة لاستثمارات تقدر قيمتها بـ 57 تريليون دولار في مجال البنية التحتية وذلك حتى عام 2030، حيث يتوقع أن يتم توفير تريليون دولار سنويا وذلك من خلال تطوير بنية تحتية ذكية. وتعمل المدن الذكية حول العالم حاليا على ابتكار مختلف أنواع التقنيات الرائدة والحديثة والتي تسهم في تقليل التلوث وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، الأمر الذي يجعل من هذه المدن نموذجا ناجحا يمكن تبنيه.

وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إن «المدن تعتبر محركا أساسيا لنمو الاقتصاد العالمي.

ومن هذا المنطلق يتعين تشجيع بناء المدن الذكية في الوقت الحالي، لأنها تعمل على تعزيز النمو الأخضر، وكفاءة استهلاك الطاقة». وتابع الطاير: «تسعى جميع الحكومات في العالم ومن ضمنها دولة الإمارات إلى دفع عجلة الاستثمارات في المدن الذكية، بهدف زيادة مرونة المدن وجعلها أكثر قابلية لأن ترتقي لحاجات وتوقعات ساكنيها، ولجعلها كذلك جاذبة للاستثمارات وفرص الأعمال بشكل أكبر». بدورها، قالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، المدير العام لمكتب دبي الذكية والتي ستكون متحدثا رئيسا في القمة: «نحتاج لتبني مفهوم المدن الذكية بشكل كامل وفعال لتعزيز الواقع الاقتصادي وبناء استراتيجيات التنمية للحكومات التي تلعب دورا أساسيا في بناء المدن الذكية بالتعاون مع كافة الأطراف الفاعلة».