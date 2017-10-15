حكومة أبوظبي الرقمية تحول العاصمة إلى مدينـة مسـتقبلية

أبوظبي (وام)

اختتمت «حكومة أبوظبي الرقمية» مشاركتها في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2017» بنجاح لافت، حيث أطلقت 25 جهة ودائرة حكومية مشاركة تحت مظلة حكومة أبوظبي الرقمية 107 من الخدمات والتطبيقات والمواقع الجديدة والمحدثة التي تعكس واقع النهضة الرقمية التي تعيشها الإمارة خاصة في مجال العمل الحكومي، إضافة إلى العمل على تحويل العاصمة الإماراتية إلى مدينة مستقبلية ذكية، وتأسيس بيئة تعمل بفاعلية لتحقيق سعادة المتعاملين.

وسلطت «حكومة أبوظبي الرقمية»، خلال مشاركتها في المعرض، الضوء على مبادرة ترابط استراتيجية الحوسبة السحابية الحكومية؛ بهدف التوصل إلى استراتيجية مستقبلية للحوسبة السحابية في أبوظبي، حيث تتضمن المقومات الاستراتيجية لهذه المبادرة خفض التكاليف، وتعزيز الكفاءة، وتحسين الإنتاجية، ودعم الاقتصاد والاستدامة والابتكار.

كما استعرضت الجهات والدوائر الحكومية في أبوظبي خدماتها الإلكترونية والذكية، وفقاً لاستراتيجية خطة أبوظبي 2030 لتلبية متطلبات السنوات المقبلة ضمن مسيرة التحول الذكي، حيث تتوافق مع الأجندة الوطنية، لتكون الإمارات الأولى عالمياً في تقديم الخدمات الذكية الحكومية إلكترونياً عبر الهواتف المتحركة.

وقال سعيد محمد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية المشتركة في مركز الأنظمة الإلكترونية والمعلومات، إن «حكومة أبوظبي الرقمية» سلطت الضوء خلال مشاركتها على نموها وإنجازاتها ونجاحاتها المتتالية خلال الـ11 عاماً الماضية التي أدت بدورها إلى خدمة أطياف مجتمع أبوظبي كافة من خلال التحول الرقمي الفعال والمستدام، وتعزيز مفهوم اقتصاد المعرفة لتلبية تطلعات القيادة الدولة الرشيدة.

وأضاف أن النضج الرقمي الذي توصلت إليه «حكومة أبوظبي الرقمية»، أدى إلى تنويع قنواتها وأساليب تواصلها مع الجمهور عبر تصميم منصات وحلول خاصة بالهواتف والأجهزة الذكي والمواقع الإلكترونية.

ولفت إلى أن التحول الرقمي الفاعل لأبوظبي، يتيح ربط الخدمات الحكومية على النحو الأمثل وبوتيرة سريعة وفاعلة، وذلك في ضوء وجود قطاع متطور ومزدهر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ونوه بأنه تم إطلاق 23 مشروعاً ذكياً لأول مرة من قبل 12 جهة حكومية في أبوظبي، خلال معرض «جيتكس»، إضافة إلى 51 مشروعاً جديداً تم عرضها لأول مرة، فضلاً عن 23 مشروعاً ذكياً تم تحديثها، إضافة إلى عدد من المشاريع والخدمات والمواقع الإلكترونية الجديدة.

وأشار إلى أن أبوظبي حصلت على المركز الأول ولقب المدينة الأذكى في منطقة الشرق الأوسط مؤخراً، وعلى المركز 13 عالمياً في المؤشرات التكنولوجية العالمية، حسب تقرير دولي مرموق عن المدن النابضة الذي أصدرته جامعة نافارا الإسبانية الشهر الماضي.