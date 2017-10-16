«إكسبو الشارقة» يبحث التعاون مع مسؤولي المعارض في ميلانو

الشارقة (الاتحاد)

بحث سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، مع عدد من كبار المسؤولين الإيطاليين في قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات تعزيز التعاون بين «إكسبو الشارقة» والشركات المنظمة لعدد من أهم المعارض الدولية التي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية. جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها المدفع إلى ميلانو مؤخراً، تلبية لدعوة خاصة من شركة «فتروم» وجمعية «جيماف» الإيطاليتين، حيث عقد عدداً من الاجتماعات مع مسؤولي الشركة والجمعية، وناقش معهم آليات تطوير العلاقات المتبادلة بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.

وعلى هامش الاجتماعات زار المدفع معرض «فيتروم» الدولي المتخصص في صناعة الزجاج، الذي يقام مرة كل عامين في مركز «فيرا ميلانو» للمعارض الأكبر من نوعه في المدينة، حيث تجول في أروقة المعرض واطلع على أحدث الماكينات والتقنيات المستخدمة في صناعة الزجاج المعروضة في الحدث.

والتقى المدفع خلال الزيارة مع ألدو فاسيندا رئيس جمعية «جيماف» المسؤولة عن تصدير المكائن الإيطالية المدعومة من الحكومة الإيطالية. كما التقى مع الدكتور المهندس دينو زاندونيلا رئيس شركة «فيتروم» المنظمة لمعرض الزجاج، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين الجانبين بما يخدم مصلحة جميع الأطراف ويسهم بالترويج للمشاريع المشتركة في كل من دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا.

وفي السياق نفسه، التقى الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة مع عبد الله حسن عبيد الشامسي القنصل العام لدولة الإمارات في ميلانو، وبحث معه سبل تطوير التعاون بين الجانبين وفرص دعم خطط المركز ومشاركاته في المعارض المتخصصة في مدينة ميلانو الإيطالية.