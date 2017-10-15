اجتماع تنسيقي لمحاربة الرخص الوهمية في الدولة

أبوظبي (الاتحاد)
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي اجتماعا تنسيقيا مع عدد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بالرقابة على المنشآت التجارية وذلك لمناقشة توحيد الجهود لمحاربة ظاهرة الرخص التجارية الوهمية أو الصورية والتي تؤثر سلبا على بيئة الأعمال على مستوى الدولة.
وتم خلال الاجتماع عرض الإجراءات التي اتخذتها وطبقتها دائرة التنمية الاقتصادية أبوطبي للقضاء على هذه الظاهرة.
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وقال أحمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالانابة بالدائرة، إن آلية محاربة ظاهرة الرخص الوهمية التي تنفذها إدارة الحماية التجارية بالدائرة تعتمد على عدد من الاجراءات تبدأ باشتباه وجود الرخص الوهمية من خلال عمل مفتش الدائرة عبر المستندات التي تدل على موقع ونشاط المنشأة مرورا بإصدار أمر توقيف المنشأة واستدعاء صاحبها للتحقيق بشأن نتائج التفتيش وانتهاء بتحرير مخالفة وفق بنود الرخص الوهمية في جدول المخالفات.
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وأشار القبيسي إلى أن ظاهرة الرخص الصورية والوهمية جاءت بسبب الممارسات الخاطئة من خلال تشكيل غطاء قانوني لمالك الشركة أو الشريك فيها من أجل ضمان الإقامة في الدولة، بحيث لا يتم تسجيل أي عامل على هذا النوع من الشركات.