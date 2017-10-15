وفد ياباني يطلع على الامتيازات التي توفرها «خليفة الصناعية»

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت موانئ أبوظبي وفداً يابانياً رفيع المستوى برئاسة شيجيهيرو تاناكا، المدير العام لمكتب السياسات التجارية اليابانية، في مدينة خليفة الصناعية. وخلال الزيارة، تفقد تاناكا منشآت مدينة خليفة الصناعية، اطلع خلالها على الدور الحيوي الذي يلعبه ميناء خليفة ومدينة خليفة الصناعية والمنطقة الحرة التابعة لها في دعم التنمية التجارية وأعمال وتطلعات الشركات من خلال موقعهم الاستراتيجي.

وقال شيجيهيرو تاناكا: «إنه لشرف عظيم أن تتم دعوتي لهذا الحدث، الذي يحتفي بالتعاون الاقتصادي بين اليابان وإمارة أبوظبي. ومن جانبها، تدعم اليابان رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام من خلال التنويع الصناعي، ويبرز ميناء خليفة كبوابة جديدة إلى أبوظبي ويلعب دوراً محورياً في الربط بين دولة الإمارات والمنطقة».

من جانبه، أكد الكابتن محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي على أهمية زيارة الوفد الياباني الرفيع المستوي قائلاً: «تم استعراض الإمكانات والامتيازات التي يوفرها ميناء خليفة ومدينة خليفة الصناعية للمستثمرين والشركات الأجنبية بما فيها اليابانية، وأضاف أن اليابان تعد شريكاً استراتيجياً لدولة الإمارات، مؤكداً على أن موانئ أبوظبي بما فيها مدينة خليفة الصناعية تبذل كل الجهود الممكنة لدعم كل الشركات والمستأجرين اليابانيين».

وتضمنت الجولة أيضاً زيارة لمقر شركة الغربية للأنابيب، وهي شركة مشتركة لإنتاج الأنابيب أنشأت عام 2015 بين شركة «صناعات»، وتحالف مكون من رواد صناعة الحديد اليابانيتين، «جي إف إي ستيل» و«ماروبيني-إيتوشو ستيل».

ويذكر أنه في 5 أكتوبر الماضي، استلمت الشركة أول شحنة مستوردة من صفائح الفولاذ، وهي المادة الخام الأساسية لعملية إنتاجها، في ميناء خليفة، ما يمثل معلماً رئيسياً لعملياتها في مدينة خليفة الصناعية.

وتعتبر اليابان شريكاً تجارياً استراتيجياً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات واليابان 14.6 مليار دولار حتى نهاية 2016.