«هواوي» تبرم تحالفات جديدة حول التحوّل الرقمي في المنطقة

دبي (الاتحاد)
كشفت شركة «هواوي»، عن مجموعة من الخدمات والحلول المبتكرة خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2017، وكشفت «هواوي» عن استراتيجية «المنصة + النظام الإيكولوجي الشامل»، مؤكدةً على أهمية الحقبة الجديدة في تقنية المعلومات والاتصالات من حيث القيمة التي تضيفها إلى قطاعات محددة في منطقة الشرق الأوسط، بحسب بيان أمس.
وأكدت على الحاجة إلى التعاون وإبرام التحالفات مع أهم الشركات في قطاع تقنية المعلومات وطرح الحلول المشتركة والمبتكرة وتبادل الأفكار ومناقشة أهم المواضيع مع أبرز المفكرين والخبراء بهدف الاستفادة من الفرص المتاحة والتغلب على التحديات التي تعيق مسيرة التحوّل الرقمي. كما سلطت «هواوي» خلال المعرض الضوء على هدفها المتمثل في التحوّل إلى شريك استراتيجي للشركات في المنطقة لمساعدتها في التحوّل الرقمي.
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