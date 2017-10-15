«هواوي» تبرم تحالفات جديدة حول التحوّل الرقمي في المنطقة

دبي (الاتحاد)

كشفت شركة «هواوي»، عن مجموعة من الخدمات والحلول المبتكرة خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2017، وكشفت «هواوي» عن استراتيجية «المنصة + النظام الإيكولوجي الشامل»، مؤكدةً على أهمية الحقبة الجديدة في تقنية المعلومات والاتصالات من حيث القيمة التي تضيفها إلى قطاعات محددة في منطقة الشرق الأوسط، بحسب بيان أمس.

وأكدت على الحاجة إلى التعاون وإبرام التحالفات مع أهم الشركات في قطاع تقنية المعلومات وطرح الحلول المشتركة والمبتكرة وتبادل الأفكار ومناقشة أهم المواضيع مع أبرز المفكرين والخبراء بهدف الاستفادة من الفرص المتاحة والتغلب على التحديات التي تعيق مسيرة التحوّل الرقمي. كما سلطت «هواوي» خلال المعرض الضوء على هدفها المتمثل في التحوّل إلى شريك استراتيجي للشركات في المنطقة لمساعدتها في التحوّل الرقمي.

وكانت «هواوي» قد شاركت هذا العام في معرض جيتكس تحت شعار «قيادة الحقبة الجديدة في تقنية المعلومات والاتصالات، طريقنا لبلوغ التحوّل الرقمي»، وركّزت «هواوي» على الدور المهم الذي تمارسه المنصات التقنية العالمية بالاعتماد على أحدث تقنيات «إنترنت الأشياء» والحوسبة السحابية والشبكات المعرّفة بالبرمجيات (SDN) والبيانات الضخمة، وسلطت الضوء على أهمية النظام الإيكولوجي الرقمي الشامل الذي يضم شراكات وتحالفات تقنية متفرّدة وأحدث الحلول المطوّرة بشكل مشترك في مختبر دبي المفتوح.