134.5 مليار درهم تجارة دبي الخارجية للإلكترونيات وتقنية المعلومات في النصف الأول

دبي (الاتحاد)
كشف سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بمناسبة أسبوع جيتكس للتقنية عن قيمة تجارة دبي الخارجية لقطاع الإلكترونيات وتقنية المعلومات بواقع 134.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2017 الجاري، بحجم واردات بلغ 86.8 مليار درهم وصادرات وإعادة تصدير بقيمة 47.7 مليار درهم.
وحلت الصين في المركز الأول من حيث قيمة الواردات بواقع 53.3 مليار درهم، تلتها فيتنام بقيمة 14.4 مليار درهم، ثم الولايات المتحدة 2.3 مليار درهم، وكوريا الجنوبية 2.14 مليار درهم واليابان 1.64 مليار درهم، فيما جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الأول من حيث قيمة الصادرات وإعادة التصدير من دبي بقيمة 9.5 مليار درهم تلتها العراق 3.86 مليار درهم ثم الكويت 2.7 مليار درهم، وجمهورية مصر العربية 2.22 مليار درهم، والولايات المتحدة الأميركية 1.4 مليار درهم.
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وأوضح أن دبي نجحت في مواكبة تطبيقات تقنية المعلومات، وتوظيفها لخدمة حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، تماشياً مع رؤية دبي 2021، التي تهدف إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة والطاقات الواعدة، وفق أسس راسخة وخطط مدروسة لرسم مستقبل أفضل لأجيال المستقبل، حيث من المتوقع أن يشهد قطاع تقنية المعلومات طفرة هائلة خلال السنوات القليلة المقبلة في ظل المشاريع الضخمة المتوقع تنفيذها في دبي استعداداً لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020 تشمل تطوير مدن جديدة ضخمة ومرافق سياحية وتجارية وعقارية، ما يفتح الباب واسعاً أمام الشركات العالمية للاستفادة من هذه الفرص، خاصة تلك العاملة في مجال تقنية المعلومات، لما هو معروف من حيويتها لتلك المشاريع.
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وأشار إلى أن التصدي لعمليات التقليد التي تستهدف كل المنتجات، ومنها معدات وبرمجيات تقنية المعلومات هي من الأولويات الأساسية التي ينبغي أن تحرص عليها السلطات الجمركية حول العالم.