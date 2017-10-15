«ديوا» تطلق «جميرا العالمية للطاقة - وادي السيليكون» الاستثمارية

دبي (الاتحاد)

أطلق سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، أمس، شركة «جميرا العالمية للطاقة - وادي السيليكون» الاستثمارية والمملوكة لهيئة كهرباء ومياه دبي، وستعمل الشركة الاستثمارية على تعزيز البحوث والتطوير والابتكار، وسترسخ مكانة «ديوا» كأحد أهم المؤسسات الخدمية الرائدة في الاستدامة والطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتعمل الشركة الاستثمارية على تعزيز البحوث والتطوير والابتكار، وسترسخ مكانة «ديوا» كأحد أهم المؤسسات الخدمية الرائدة في الاستدامة والطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقال سعيد محمد الطاير: «جاء إطلاق الشركة الجديدة تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، حيث نعطي الأولوية في الهيئة للابتكار والبحوث والتطوير والاستدامة والطاقة المتجددة. وتعتبر هيئة كهرباء ومياه دبي أول مؤسسة خدمية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق شركة استثمارية في مجال الابتكار والبحوث والتطوير في منطقة وادي السيليكون التي تشهد أكبر عدد من الاتفاقيات والصفقات في قطاع التكنولوجيا في العالم. وسيساهم ذلك في دعم جهودنا لجعل إمارة دبي أسعد وأذكى مدينة على وجه الأرض، وتحقيق رؤيتنا في أن نكون مؤسسة مستدامة مبتكرة على مستوى عالمي». وأضاف: «يسمح الموقع الاستراتيجي لشركة جميرا العالمية للطاقة في وادي السيليكون باستكشاف الفرص الاستثمارية مع الشركات التكنولوجية الناشئة، ما يساهم في توسعة نطاق المحفظة الاستثمارية لهيئة كهرباء ومياه دبي، وتعزيز علاقاتها مع المؤسسات والصناديق الاستثمارية. وستعمل الشركة كقطب في مجال البحوث والتطوير على نسج علاقات استراتيجية مع مراكز البحوث والتطوير والجامعات والعضويات البحثية، وتعزيز العلاقات مع الشركاء الحاليين للهيئة، والتعرف على أحدث الدراسات والمعلومات عن السوق وقطاع تقنية المعلومات لتسخيرها في مشاريع جديدة».

وأضاف: «تساهم هيئة كهرباء ومياه دبي في إنشاء أكبر مسرعة أعمال حكومية في العالم، وفق أسس واضحة تستند إلى الابتكار والبحوث والتطوير، وذلك عبر حاضنات تقوم بابتكار نماذج وحلول وتقنيات الطاقة المتجددة».