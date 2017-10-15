واشنطن (الاتحاد)

وقع صندوق النقد العربي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (‏OECD)‬، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في واشنطن، مذكرة تفاهم تهدف إلى تقوية ‬وتعزيز ‬التعاون ‬القائم ‬بين ‬المؤسستين، ‬وبناء ‬إطار ‬شامل ‬للتعاون ‬على ‬صعيد ‬الشراكة ‬في ‬تقديم ‬خدمات ‬المشورة ‬الفنية ‬وبناء ‬القدرات ‬في ‬المنطقة ‬العربية ‬في ‬مجالات ‬تنمية ‬القطاع ‬المالي ‬وتحسين ‬مناخ ‬الأعمال ‬وتطوير ‬حوكمة ‬الشركات ‬ودعم ‬وتعزيز ‬سياسات ‬الاستثمار، ‬إلى ‬جانب ‬موضوعات ‬أخرى ‬ذات ‬اهتمام ‬مشترك ‬بين ‬المؤسستين.

وقع المذكرة عن صندوق النقد العربي معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، وعن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي آنجل جوريا السكرتير العام للمنظمة.

وتساهم المذكرة في تقوية التعاون وتطوير أنشطة مشتركة في برنامج عمل يدعم جهود السلطات في الدول العربية في مجالات عديدة، منها الإصلاح الهيكلي والسياسات الاقتصادية، وحوكمة الشركات والشفافية، والاستثمارات طويلة الأجل، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بيئة الأعمال وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التثقيف المالي، بناء القدرات والمهارات، التنمية المستدامة، تنمية القطاع المالي بما في ذلك تعزيز الشمول المالي باستخدام التقنيات المالية الحديثة إضافة إلى تطوير القدرات الإحصائية.

وقال الدكتور الحميدي، «هناك تعاون بناء قائم بين المؤسستين، وأن التوقيع على المذكرة يساهم بلا شك في تعميق هذا التعاون ويخلق منصة لتعزيز التشاور، وتوسيع نطاق الشراكة في تقديم المشورة الفنية للدول العربية لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة من خلال بناء القدرات الذي يمثل أولوية رئيسية للمؤسستين»، كما أعرب معاليه عن تطلعه للمضي قدماً في تكثيف الأنشطة والجهود لتلبية احتياجات التنمية في الدول العربية، مشيداً بالتعاون القائم مع المنظمة، ومؤكداً أن هذا التعاون سيرتقي إلى مستوى أعلى يدعم جهود المؤسستين في تلبية احتياجات الدول العربية.