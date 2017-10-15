أبوظبي (الاتحاد)

ترأس معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، اجتماع المجموعة العربية، كما عقد معاليه والوفد المرافق له، لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين والمختصين الدوليين في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في العاصمة الأميركية واشنطن.

وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماعات، والذي ترأسه معالي عبيد حميد الطاير، معالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي، وعدداً من المختصين بوزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي.

وقال معاليه إن «المرحلة الراهنة تتطلب بذل مزيد من الجهود، وتعاون جميع الأطراف ذات العلاقة، لتحقيق نظام مالي عالمي عادل، من خلال تعزيز التطبيق للمحاور الرئيسية، شاملة النمو، ومتانة السياسات، والمرونة والشمولية، وتطوير وتطبيق السياسات الناجعة لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتحقيق النمو المتوازي في الدول الناشئة، ورفع الإنتاجية للنهوض بالاقتصاد العالمي وتلبية تطلعات الشعوب في الرخاء والازدهار».

واستعرض اجتماع المجموعة العربية أهم القضايا المتعلقة باللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية IMFC وفي مقدمتها، تصورات الدكتور حازم الببلاوي، الرئيس التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، حول الوضع الاقتصادي في المنطقة والمواضيع المطروحة ضمن مناقشات مجلس المديرين التنفيذيين، إلى جانب مناقشة الدعم الذي يقدمه الصندوق للدول العربية وخاصة المستقبلة لللاجئين.