«twofour54» بين أكثر 10 مستثمرين نشاطاً في المنطقة

أبوظبي (الاتحاد)

حلّت «twofour54» المنطقة الحرة الرائدة للإعلام والترفيه في العاصمة أبوظبي، في المرتبة العاشرة ضمن قائمة أكثر 50 مستثمراً نشطاً في المنطقة الصادرة عن مجلّة فوربس الشرق الأوسط، كما جاءت في المرتبة الثانية كأفضل مسرّع للأعمال، بحسب بيان أمس.

وتُعد هذه القائمة تكريماً لجهود أبرز 50 شركةً في رصد مواهب ريادة الأعمال بالعالم العربي ودعمها بالتمويل اللازم من أجل تعظيم قدراتها وتمكينها من تحقيق طموحاتها.

وكانت مجلّة فوربس الشرق الأوسط قد كشفت عن هذه القائمة خلال النسخة الأخيرة من حفل توزيع جائزة فوربس الشرق الأوسط لرواد الأعمال الأكثر إبداعاً الذي أقيم في دبي بحضور نخبة من أكثر الشركات الناشئة والمستثمرين نشاطاً وتأثيراً في المنطقة.

وتمتلك «twofour54» استثمارات مباشرة في 12 شركةً توظّف رؤوس أموالها في مشروعات واعدة ضمن القطاع الرقمي، وتتخذ جميع هذه الشركات المنطقة الحرة مقراً لها، كما تنشط في عدد من القطاعات المزدهرة بما فيها التجارة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني وتكنولوجيا الذكاء الصناعي والألعاب الإلكترونية.