«دافزا» تتبادل الخبرات وتعزز التعاون مع «المدن الاقتصادية السعودية»

دبي (الاتحاد)

وقعت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» مذكرة تفاهم مع هيئة المدن الاقتصادية السعودية، لوضع أسس التفاهم بين الطرفين فيما يتعلق بالتعاون على تطوير فرص استثمار مشتركة في المنطقة الحرة بمطار دبي وفي «المدن الاقتصادية السعودية»، ما سيسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى منطقة الخليج العربي عبر الإمارات والسعودية.

ووقع المذكرة الدكتور محمد أحمد الزرعوني، مدير عام «دافزا» ومهند عبدالمحسن هلال، أمين عام هيئة المدن الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.

وتأتي الاتفاقية في إطار العمل المشترك والورش المشتركة التي عقدها الطرفان خلال الأشهر الماضية، لدراسة وتحديد أوجه التعاون وتبادل الخبرات لاستدامة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات اقتصادية منوعة حيوية، تعزيزاً لتجربة المستثمرين الأجانب في توسعة أعمالهم في الأسواق الإماراتية والسعودية بما يتماشى مع توجهات البلدين في التنويع الاقتصادي واستدامته.

وأعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي عن ثقته الكاملة بالنتائج الإيجابية التي سيثمرها التعاون بين الطرفين. وأوضح سموه أن العلاقة التكاملية التي أنشئت بموجب مذكرة التفاهم ستسهم في تنشيط المحركات الاقتصادية الداعمة لأنشطة وأعمال المستثمرين الأجانب في الأسواق الإماراتية والسعودية لتوسعة أعمالهم، بما يصب في تحقيق أجندة رؤية الإمارات 2021 في زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني وصدارة المؤشرات التنافسية العالمية، وخطة دبي 2021 في جعل اقتصاد الإمارة محوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي عبر إطلاق مجموعة مبادرات ذات قيمة مضافة مرتفعة، ما يؤكد أن التكامل والمواءمة الاقتصادية القائمة بين البلدين ستسهم في تعزيز آلية العمل الاقتصادي المشترك لتحقيق المكامن الاقتصادية الحقيقية للمنطقة ودعم رؤية المملكة.

كما أكد سموه تفاؤله بهذه العلاقة النموذجية بين دافزا و«المدن الاقتصادية السعودية» في تحديها سباق التميز والتنافسية خليجياً وعالمياً لتعزيز وزيادة تدفق المسارات الاستثمارية الأجنبية المباشرة للمنطقة وتمكين سلاسل التوريد العالمية للاستفادة من الفرص التي ستثمر عنها مبادرات الطرفين.

من جانبه قال الدكتور محمد الزرعوني: «إن التكامل الاقتصادي يعد من أهم عوامل النجاح خصوصاً أن العلاقة الإماراتية السعودية تشهد اهتماماً من قيادة البلدين، ويأتي دورنا في تحقيق المكامن الحقيقة لدور المناطق الحرة في إمارة دبي بدفع عجلة التنمية الاقتصادية على صعيد الدولة والمنطقة، ونحن سعداء بما أثمرت به الورش المشتركة بين دافزا وهيئة المدن الاقتصادية السعودية التي تشترك في رسالتها الاقتصادية التي من شأنها نقل المنطقة إلى مرحلة جديدة من التكامل».