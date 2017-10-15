فريـق عمل إماراتي سعودي لتنسيق الاستثمار الخارجي ومعالجـة تحديات القطاع الخاص

أبوظبي (الاتحاد)

اتفق معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مع معالي الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية، على تشكيل فريق عمل مشترك إماراتي سعودي يختص بالتنسيق على صعيد الاستثمار الخارجي ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة التبادل التجاري.

كما يختص الفريق، الذي سيضم مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص(الغرف التجارية)، بتشخيص وتحديد المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، وخاصة المستثمرين في البلدين، والعمل على حلها ومعالجتها.

وأكد معالي الوزير المنصوري خلال اللقاء الذي عقد على هامش الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال، وحضره معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين تتعزز وتتوطد باستمرار على كل الصعد والمستويات، مدفوعة بالرغبة الصادقة المشتركة للمضي بها قدماً إلى أبعد الحدود بتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. وأضاف معاليه أن المتتبع لمسار العلاقات الإماراتية السعودية يلمس دون عناء أنها تشهد خطوة جديدة في كل يوم تقريباً، فالاجتماعات واللقاءات بين كبار المسؤولين متواصلة ولا تنقطع، وكذلك التنسيق بين مجتمع الأعمال في البلدين من مستثمرين ورجال أعمال وصناعيين وتجار أيضاً متواصل ومستمر.

وقال معاليه: إن القطاع الخاص في البلدين يعتبر أحد محركات الدفع القوية لمسار العلاقات الإماراتية السعودية..منوهاً أن القطاع الخاص بالبلدين يزخر بالكثير من الشركات القوية العاملة في مختلف القطاعات الإنتاجية والاستثمارية والخدمية ولديها الخبرات المتراكمة والقدرات والإمكانيات للمساهمة بتعزيز مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الإمارات والسعودية، خاصة في ظل رؤية الإمارات 2021 ورؤية السعودية 2030.. كما أن الإمكانيات الضخمة والهائلة للقطاع الخاص في البلدين تساعد على الدخول في شراكات استثمارية ومشاريع مشتركة مجدية، سواء في البلدين أو في البلدان الأخرى التي تتوفر فيها الفرص والبيئة الاستثمارية المناسبة.