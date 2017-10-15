أبوظبي (وام)

بحث عبد الله علي مصلح الأحبابي رئيس مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، خلال لقائه في مقر «الهيئة»، معالي عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة - أبوظبي، تطوير منظومة قطاع الماء والكهرباء في الإمارة. حضر اللقاء، الدكتور سيف صالح الصيعري مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالإنابة.

وتم خلال اللقاء استعراض الاستراتيجية العامة للهيئة ومجموعة شركاتها، والجهود المبذولة لمواجهة تطلعات الحكومة الرشيدة تجاه القطاع خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب معالي المرر عن تقديره للمهام التي تضطلع بها الهيئة ومجموعة شركاتها في تطوير البنية التحتية لقطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي والمناطق الشمالية، مشيداً بالإنجازات التي تحققت للهيئة على مدى السنوات الماضية، مؤكداً حرص الدائرة على تنفيذ توجيهات الحكومة الرشيدة تجاه قطاع الطاقة في الإمارة خلال المرحلة المقبلة.

كما أكد معاليه ضرورة تنسيق العمل المشترك بين الطرفين للارتقاء بالقطاع ومواجهة أي تحديات تواجه سير العمل.