«اقتصادية الشارقة» تواصل حملة الموازين التجارية

الشارقة (وام)

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة حملة «الموازين التجارية» لمعايرة الموازين التجارية في الأسواق المركزية ومحال بيع التجزئة.

تأتي الحملة في إطار خطة الدائرة لتنفيذ العديد من البرامج الرقابية في مجال المقاييس بهدف حماية المواطنين من الغش والتلاعب بالأوزان ورفع الوعي لدى أصحاب تلك المحال بأهمية الالتزام بالمعايرة للموازين.

وتقام حملة «الموازين التجارية» في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الدائرة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» والتي بموجبها تقوم الدائرة بممارسة نشاطات المقاييس القانونية ومسح الأسواق في إمارة الشارقة لتعزيز الجهود وتبادل الخبرات وتحقيق أفضل أداء في القطاعين الحكومي والخاص وفق أفضل الممارسات العالمية المطبقة.

وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن الدائرة تعمل بالتعاون مع كل الجهات المختصة على ضبط السوق من حيث وزن المنتجات المباعة وأدوات القياس «الموازين التجارية» في جميع القطاعات في إطار الحفاظ على حقوق المستهلك.