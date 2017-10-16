«اقتصادية الشارقة» تواصل حملة الموازين التجارية

الشارقة (وام)
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة حملة «الموازين التجارية» لمعايرة الموازين التجارية في الأسواق المركزية ومحال بيع التجزئة.
تأتي الحملة في إطار خطة الدائرة لتنفيذ العديد من البرامج الرقابية في مجال المقاييس بهدف حماية المواطنين من الغش والتلاعب بالأوزان ورفع الوعي لدى أصحاب تلك المحال بأهمية الالتزام بالمعايرة للموازين.
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وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن الدائرة تعمل بالتعاون مع كل الجهات المختصة على ضبط السوق من حيث وزن المنتجات المباعة وأدوات القياس «الموازين التجارية» في جميع القطاعات في إطار الحفاظ على حقوق المستهلك.
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