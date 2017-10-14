موجيريني: الاتفاق يؤتي ثماره

بروكسل (وكالات)

بعد دقائق من تصريحات ترامب، أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني أن لا سلطة للرئيس الأميركي لإلغاء الاتفاق. وقالت إن «رئيس الولايات المتحدة لديه سلطات عديدة، ولكن ليس هذه السلطة». واعتبرت أن الاتفاق «يعمل ويؤتي ثماره». وأضافت «لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بوصفنا مجتمعاً دولياً، وأوروبا بالتأكيد، بتفكيك اتفاق يعمل ويؤتي ثماره».

.. وموسكو تنتقد

موسكو (أ ف ب)

نددت وزارة الخارجية الروسية الجمعة باستراتيجية الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيال إيران ووصفتها بـ«الخطاب العدائي والمهدد»، مؤكدة أن الاتفاق مع طهران حول النووي لا يزال سليماً. واعتبرت الوزارة في بيان أن رفض ترامب الإقرار بالتزام طهران الاتفاق النووي الموقع عام 2015 «لن يكون له تأثير مباشر على تطبيق» النص، لكنه يشكل «أحد عوامل النقاش الداخلي» في الولايات المتحدة. وشددت على أن «استخدام خطاب عدائي ومهدد هو أمر مرفوض» وأن «استخدام أساليب كهذه لمعالجة المشاكل التي تطال المصالح الأمنية الأساسية لبلدان أخرى آيل حتماً إلى الفشل». وأعربت موسكو عن «حزنها» لقرار الرئيس الأميركي مؤكدة أن الاتفاق مع إيران «ساهم في تعزيز السلام والأمن الدوليين» وأن «إيران تفي بالتزامها بصدق». وصرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لوكالة انترفاكس «نريد أن نأمل بأن الكونجرس (الأميركي) لن يتخذ أي خطوة ستؤدي إلى إلغاء الاتفاق».