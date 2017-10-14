الوصل صدارة

معتصم عبدالله، وليد فاروق (دبي)

قاد البرازيلي فابيو ليما «نجم الإمبراطور» والذي يمضي بثبات نحو انتزاع لقب أفضل هداف أجنبي في تاريخ الوصل في الدوري، فريقه إلى انتزاع صدارة دوري الخليج العربي، بالفوز على الوحدة 2- 1، وتحقيق أفضل انطلاقة في الجولات الأربع الأولى لـ «فهود زعبيل» خلال الألفية الأخيرة، بعدما رفع «الأصفر» والذي حافظ على سجله خالياً من الخسارة خلال الموسم الحالي في الدوري وكأس الخليج العربي، رصيده إلى 10 نقاط، مقابل 9 نقاط للوحدة الوصيف.

ورفع ليما «أيقونة الوصل» بفضل ثنائية مساء أمس، رصيده الشخصي إلى 6 أهداف، لينتزع صدارة هدافي دوري الخليج العربي، وهو ذات العدد الذي يملكه اللاعب من الأهداف في شباك الوحدة بالذات، وبات ليما الذي يخوض موسمه الرابع مع «الفهود» منذ تواجده الأول في موسم 2014- 2015، على مسافة هدف وحيد، من معادلة رقم أفضل هداف أجنبي في تاريخ الوصل في الدوري، بعدما رفع رصيده الإجمالي إلى 67 هدفاً، مقابل 68 هدفاً للإيراني فرهاد مجيدي لاعب الفريق السابق.

وتزامنت صدارة الوصل مع رسم جمهوره بالمشاركة مع أنصار «العنابي» أجمل لوحات الموسم الحالي، بتواجد 8439 مشجعاً، وهو ما يعادل «السعة الرسمية لملعب زعبيل بنادي الوصل في دبي»، في مباراة قمة الجولة الرابعة أمس على ملعب زعبيل بدبي، والذي احتضن المواجهة، وبعيداً عن نتيجة المباراة، حطمت قمة «الإمبراطور» و«العنابي» الذي ارتدى لاعبوه الزي الأزرق، الرقم القياسي لعدد الحضور الجماهيري في الدوري، خلال الموسم الحالي، بعدما تفوق عدد الحضور على مباراة العين وشباب الأهلي دبي في الجولة الثالثة، والتي شهدت تواجد 8262 مشجعاً على استاد هزاع بن زايد، والذي يتسع لنحو 25 ألف مشجع.

وكانت حمى قمة الجولة الرابعة انطلقت مبكراً، وقبل أيام على موعد المباراة، في ظل التسابق الكبير بين جمهور الفريقين على شراء تذاكر المباراة والتي بدأت أسعارها بـ 20 درهماً للدرجة الثانية، بعدما خصصت إدارة الوصل نحو 30 % من مقاعد ملعب زعبيل لجمهور «العنابي» (نحو 2500 تذكرة)، بالتزامن مع قرار لجنة دوري المحترفين والقاضي برفع نسبة جمهور الفريق الضيف في كل المباريات، في المقابل تسابق «جمهور الذهب» على شراء التذاكر المخصصة للفريق من متجر النادي في «زعبيل»، ونفذت تذاكر المباراة لجمهور الفريقين قبل وقت مبكر على الانطلاقة، وهو ما يعد حدثاً لافتاً في تاريخ دوري المحترفين.