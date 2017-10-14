اليونسكو تهزم المال القطري

أبوظبي (مواقع إخبارية)

تمكنت منظمة اليونسكو من هزيمة المال القطري ورشاوى الدوحة، واختار المجلس التنفيذي للمنظمة الفرنسية، أودرى أزولاي مديراً عاماً جديداً للمنظمة، بعد حصولها على 30 صوتاً، في حين حصل منافسها المهزوم المرشح القطري حمد الكواري على 28 صوتاً. ويطرح الاختيار على أعضاء المنظمة البالغ عددهم 195 لإقراره في العاشر من شهر نوفمبر القادم.

وكان سامح شكري وزير الخارجية، قد أعلن تأييد مصر للمرشحة الفرنسية اودريه ازولاي في الجولة الأخيرة بانتخابات المدير العام الجديد لليونسكو خلال الجولة الأخيرة من الانتخابات التي جرت مساء أمس ضد المرشح القطري حمد الكواري، بعد أن خسرت المرشحة المصرية مشيرة خطاب جولة الإعادة أمام المرشحة الفرنسية اودري اوزلاي، حيث حصلت مرشحة مصر على 25 صوتاً مقابل 31 حصلت عليها مرشحة فرنسا.

وقال سامح شكري في تصريحات عقب الانتخابات «نهنئ فرنسا على هذا الفوز، ونعرب عن التقدير البالغ والامتنان لكل الدول الصديقة التي دعمت مصر خلال هذه الانتخابات الشاقة، سواء في الجولات الأربع أو في انتخابات اليوم (أمس)، فقد أثبتت كثير من الدول دعمها لمصر من منطلق اقتناعها بجدارة المرشحة المصرية، وأيضاً باعتبار تقديرها لمصر كدولة لها مكانة تؤهلها لتولى هذا المنصب، والإسهام في دعم اليونسكو ودعم الإطار متعدد الأطراف».

وأضاف شكري «نرى أن ما شاب هذه الانتخابات من بعض الأقاويل يجعل من الأهمية أن تنظر الأمم المتحدة في الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية وتنقى الشوائب التي ظهرت في هذه الانتخابات، لكن في النهاية هذه انتخابات سياسية تدخل فيها اعتبارات كثيرة في تقديرات الدول، وفي كيفية التوصل للنتيجة، ونحن على ثقة بأن المرشحة الفرنسية جديرة بتولي المنصب، ولديها الإمكانيات والخبرات اللازمة»، مؤكدا أن مصر «بالتأكيد بحكم العلاقات الوثيقة التي تربطها بفرنسا سوف تدعم المرشحة الفرنسية لشغل المنصب، في إطار العلاقات الوثيقة بيننا واتساقا مع الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم (أمس) مع وزير خارجية فرنسا الذي أكدنا خلاله على أهمية تدعيم العلاقات الثنائية، لأن هذا التنافس ليس له أي شوائب أو تأثير على العمل المشترك لتحقيق مصالح الشعبين، واستمرار رعاية هذه العلاقة التي تتسم بالخصوصية، لذلك فإن مصر سوف تدعم فرنسا في المنافسة أمام المرشح القطري، وسوف تزكى لدى أصدقائها وشركائها من الدول التي دعمت الترشيح المصري، لتحفيزهم على اتخاذ موقف مماثل للموقف المصري لدعم فرنسا، ونحن على ثقة بأن فرنسا سوف تنجح في هذه الانتخابات».