«التربية»: لائحة جديدة لكتب المدارس الخاصة نوفمبر المقبل

دينا جوني (دبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها بدءاً من شهر نوفمبر المقبل، سوف تعتمد لائحة جديدة من سلاسل الكتب في المواد الدراسية المختلفة للمدارس الخاصة التي تشرف عليها الوزارة.

وقد وجهت الوزارة أن تستمر المدارس الخاصة في استخدام الكتب الدراسية التي تمت مراجعتها واعتمادها في وقت سابق من قبل قطاع المناهج للعام الدراسي 2017-2018 فقط، حرصاً منها على العملية التعليمية، وعمدت الوزارة إلى نشر تلك اللائحة على موقعها الإلكتروني، وتتضمن ألفين وثمانية وتسعين كتاباً دراسياً تمت الموافق عليها في السابق.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للمدارس الخاصة، عند حاجتها لاستخدام كتب دراسية جديدة، الاستعانة بالقائمة المتوافرة في الرابط على الموقع الإلكتروني، والتي تحتوي على قائمة الكتب التي تم مراجعتها واعتمادها سابقا، كما بإمكان المدارس الخاصة طلب مناهج وزارة التربية والتعليم لمادة اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية والمتوافرة للصفوف كافة.

من جهة ثانية، اشتكى عدد من المدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة من عدم توريد كتب اللغة العربية والتربية الإسلامية لعدد من المراحل التعليمية.

وأكدت الوزارة أنه بإمكان المعلمين أو الإدارة تحميل الكتب المذكورة من خلال المتجر الإلكتروني، لحين تأمين النسخ الورقية.