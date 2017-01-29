وليام وهاري يقيمان تمثالاً للأميرة ديانا

لندن (رويترز)

أعلن مكتب الأمير وليام وشقيقه الأصغر الأمير هاري، أنهما سيقيمان تمثالاً تكريماً لأمهما الأميرة ديانا التي لاقت حتفها في حادث سيارة في باريس قبل 20 عاماً أمام مقرهما الرسمي في لندن.. وكان وليام يبلغ من العمر آنذاك 15 عاماً، أما هاري فكان يبلغ 12 عاماً.

وقال وليام (34 عاماً) في بيان «لقد مر 20 عاماً منذ وفاة أمنا، وقد حان الوقت للاعتراف بتأثيرها الإيجابي بإقامة تمثال دائم لها». وقد شكل الأميران لجنة لاختيار نحات وللحصول على تمويلات خاصة لدفع المبلغ الذي سيتكلفه التمثال الذي سيقام في حديقة عامة عند قصر كينجستون.