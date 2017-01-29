تغريدات «تويتر» تحسّن خدمات المترو

سان فرانسيسكو (د ب أ)

توصل فريق من المهندسين بجامعة بافلو الأميركية إلى أن الزيادة في كثافة استخدام شبكات مترو الأنفاق أثناء الفعاليات الكبرى التي تجتذب أعداداً كبيرة من الجماهير تقترن أيضاً بزيادة في حجم التغريدات التي يتم تبادلها على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي بمناسبة تلك الأحداث.

وخلص فريق البحث إلى أنه من الممكن استخدام البيانات بشأن معدلات استخدام موقع تويتر وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي في تحسين خدمات وخطط تشغيل شبكات مترو الأنفاق عن طريق معرفة الكثافة المتوقعة في أعداد الركاب.

ونقل الموقع الإلكتروني الأميركي ساينس ديلي المتخصص في الأبحاث العلمية والتكنولوجيا عن «كينج هي» أستاذ هندسة المواصلات واللوجستيات بجامعة بافلو قوله، إن وسائل التواصل الاجتماعي تمثل وسيلة رخيصة في الحصول على بيانات وقتية حول معدلات تدفق ركاب شبكات مترو الأنفاق.

وأضاف أن النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى إمكانية استخدام البيانات التي تصدر عن تطبيقات مثل تويتر في مساعدة مسؤولي شبكات النقل العام في الاستعداد لأي زيادة متوقعة في أعداد الركاب والتفاعل معها في حالات الأحداث أو الفعاليات الكبرى.

ويرجع سبب اختيار هذه المحطة إلى قربها من استاد «سيتي فيلد» الذي يشهد مباريات فريق البيسبول الأميركي الشهير نيويورك ميتس.