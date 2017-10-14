موسكو (د ب ا)

دعا رئيس «تيار الغد» السوري المعارض، أحمد الجربا، كل من يبحث عن حل للأزمة السورية للتفاوض مع الروس، باعتبارهم من يملكون الآن مفاتيح الحل، وشدد على أن دعم تياره لاتفاقيات «خفض التصعيد» يأتي لكونها أصبحت ضرورة بعد تغير موازين القوة العسكرية، ووسيلة فعالة لإشراك العرب في عملية ملء الفراغ بالمناطق التي كانت تسيطر عليها الفصائل المسلحة، والأهم أنها أيضاً وسيلة لتحسين أحوال المدنيين الذين انهكتهم سنوات الحرب. وقال الجربا في مستهل لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو أمس، «نتطلع إلى استمرار العمل معكم لوقف الحرب في سوريا وإيجاد حل سياسي عادل وشامل، وتعاوننا مستمر في مكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه في سوريا». وأكد الجربا التمسك بالمسار السياسي والتوصل إلى الحل عن طريق تشكيل حكم «ذي مصداقية وغير طائفي»، يحترم حقوق الإنسان وتعدد الأحزاب.

وأعرب الجربا عن تقديره لدور روسيا في التوصل إلى اتفاقات أنتجت مناطق «خفض التوتر»، بما في ذلك الغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي، والتي «أنقذت كثيراً من الأرواح» وساعدت في إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين بشكل أفضل. وأشار رئيس تيار الغد إلى رغبة المعارضة في مناقشة عدد من القضايا مع المسؤولين الروس، وعلى رأسها مسألتا إعادة اللاجئين والإفراج عن المعتقلين. وقال «تركيا ارتكبت أخطاء... فقد سهلت دخول المتطرفين لسوريا عبر حدودها، وهذا معروف للجميع. لكن نأمل أن يكون اتفاق خفض التصعيد شأنا آخر، وأن تبدأ قريباً في تصفية مقار جبهة (النصرة)، لأنها إذا لم تقم بذلك سينكشف أمنها، وبالأساس وستتدخل دول أخرى سريعاً، ربما روسيا أو الولايات المتحدة، لإنجاز تلك المهمة».

من جانبه، أكد لافروف على أهمية دور السوريين أنفسهم، معارضة وحكومة، في إنجاز مناطق خفض التوتر، مشيداً بالدعم الثابت الذي يقدمه الجربا وتياره للجهود الرامية إلى تثبيت وقف القتال وإطلاق حوار سياسي مباشر من أجل إيجاد حلول ترضي جميع فئات المجتمع السوري بمكوناته السياسية والطائفية. وأشار لافروف إلى أن زيارة الوفد المعارض هذه تكتسب أهمية خاصة لكونها تأتي في سياق متابعة عملية أستانا، والاستعدادات للجولة المقبلة من مفاوضات جنيف، التي من المتوقع أن تنعقد قريباً.