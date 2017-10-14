الصومال: استقالة وزير الدفاع وقائد الجيش



تاريخ النشر: السبت 14 أكتوبر 2017 مقديشو(وكالات) قالت إذاعة مقديشو المملوكة للدولة الصومالية، إن قائد الجيش الجنرال أحمد جمال جدي تنحى عن منصبه، بينما قدم وزير الدفاع عبد الرشيد عبد الله محمد استقالته لحكومة الرئيس محمد عبد الله فرماجو. وقالت الإذاعة، إن الحكومة عينت اللواء عبد الولي جامع حسين، بعد أن قدم أحمد جمال جدي استقالته أمس الأول، مضيفة أن استقالة وزير الدفاع قبلت أيضا. ولم تكشف الإذاعة أسباب القرارين. ولم يتسن على الفور الوصول إلى المسؤولين أو متحدثين باسم الحكومة للتعقيب، لكن شبكة (إية بى سي) الإخبارية الأميركية قالت إن الاستقالة تأتي بالتزامن مع ازدياد العمليات الإرهابية التي تنفذها حركة الشباب الصومالية الإرهابية في الآونة الأخيرة. وعلى مدى عقد تحارب الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، إلى جانب قوات الاتحاد الأفريقي ضد حركة الشباب الإرهابية.