واشنطن تؤيد مبادرة جمع السلاح في السودان

الخرطوم (وكالات)

أعلن القائم بأعمال السفارة الأميركية في السودان استيفن كوتسيس، دعم بلاده لمبادرة جمع السلاح المطروحة من قبل الحكومة، وكل الخطط والإجراءات التي من شأنها إكمال العملية بصورة سلسة، مؤكداً رغبة واشنطن في استمرار الحوار مع الخرطوم. واستقبل نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن، كوتسس أمس الأول في القصر الرئاسي بالخرطوم، وقدم له تنويراً حول عملية جمع السلاح الجارية بالبلاد من أجل تحقيق السلام والاستقرار.

وأكد الدبلوماسي الأميركي، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، دعم بلاده لمبادرة جمع السلاح وكل الخطط والإجراءات التي من شأنها إكمال العملية بصورة سلسة. وأشار إلى أهمية التعاون مع المجتمعات فيما يتعلق بجمع السلاح لخلق بيئة اجتماعية مواتية وسليمة.