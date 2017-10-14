  • السبت 24 محرم 1439هـ - 14 أكتوبر 2017م
  01:56    شاهد: سقوط طائرة في البحر بعد قليل من إقلاعها من مطار في أبيدجان بساحل العاج    

واشنطن تؤيد مبادرة جمع السلاح في السودان
حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 14 أكتوبر 2017

الخرطوم (وكالات)

أعلن القائم بأعمال السفارة الأميركية في السودان استيفن كوتسيس، دعم بلاده لمبادرة جمع السلاح المطروحة من قبل الحكومة، وكل الخطط والإجراءات التي من شأنها إكمال العملية بصورة سلسة، مؤكداً رغبة واشنطن في استمرار الحوار مع الخرطوم. واستقبل نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن، كوتسس أمس الأول في القصر الرئاسي بالخرطوم، وقدم له تنويراً حول عملية جمع السلاح الجارية بالبلاد من أجل تحقيق السلام والاستقرار.

وأكد الدبلوماسي الأميركي، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، دعم بلاده لمبادرة جمع السلاح وكل الخطط والإجراءات التي من شأنها إكمال العملية بصورة سلسة. وأشار إلى أهمية التعاون مع المجتمعات فيما يتعلق بجمع السلاح لخلق بيئة اجتماعية مواتية وسليمة.

     
 