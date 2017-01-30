رحيل الممثلة باربرا هيل عن 94 عاماً

نيويورك(رويترز)

توفيت الممثلة الأميركية باربرا هيل التي حازت شهرة وفازت بجائزة إيمي عن دورها كسكرتيرة مخلصة لمحام يحارب الجريمة في المسلسل الطويل (بيري ماسون) عن 94 عاماً.

وقال وليام كات بن هيل على موقع «فيسبوك»، إن والدته التي ظهرت في عشرات الأفلام في الأربعينيات والخمسينيات قبل أن تلعب دور ديلا ستريت الأكثر شهرة في المسلسل التلفزيوني، توفيت في منزلها بكاليفورنيا الخميس الماضي.

وكتب كات «لقد كان من حسن حظنا أن تعيش لتبلغ مثل هذه السن. فقد كانت كريمة وعطوفة وبسيطة، وكان من الممتع دائماً أن تكون معها... لقد كانت امرأة رائعة وسيدة أعمال ذكية، وقد كانت كنزاً، سواء كصديقة أو كأم».

وبث «بيري ماسون» على شبكة «سي.بي.إس» لتسعة مواسم من 1957 إلى 1966، ثم شاركت هيل في دور البطولة في أفلام «بيري ماسون» التلفزيونية التي عرضت من 1985 إلى 1995. وكانت هيل هي الوحيدة الباقية على قيد الحياة من طاقم عمل «بيري ماسون».

وفازت هيل بجائزة إيمي التي تعد أرفع الجوائز التلفزيونية عن دورها في الموسم الذي عرض في 1959، ثم رشحت لنيل الجائزة مرة أخرى بعد ذك بعامين.