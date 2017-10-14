نجاح عملية زراعة رئة لعريقات

رام الله (أ ف ب)

أعلن رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، حسام زلمط، نجاح عملية لزراعة رئة لكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في مستشفى انوفا في ولاية فرجينيا الأميركية. ونشر زلمط على حسابه على موقع فيسبوك، أن «عملية زراعة الرئة تكللت بالنجاح والدكتور عريقات بخير».

وعانى عريقات (62 عاماً) على مدار الشهور الماضية تلفاً رئوياً ألزمه التنقل بين مكتبه ومنزله برفقة أنبوب أكسجين دائم. وتوجه عريقات قبل أقل من شهر إلى الولايات المتحدة للبحث عن متبرع للرئة. وعريقات هو كبير المفاوضين في ملف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي منذ انطلاقها في العام 1993، واختير قبل عامين أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية.