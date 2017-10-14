السبهان عن حزب الله: هل يرضى العالم بقاعدة ودواعش بحكومات دول؟

الرياض (وكالات)

تساءل ثامر السبهان، وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، عما إذا كان من الممكن أن يرضى العالم بوجود «دواعش» وقاعدة في برلمانات وحكومات دول؟ داعياً إلى توحيد العالم ضد «أحزاب الشر». وقال الوزير السعودي في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «الإرهاب واحد ويجب أن يحارب في كل مكان، هل ممكن أن يرضى العالم بوجود دواعش وقاعدة في برلمانات وحكومات دول؟ يجب توحد العالم ضد كل أحزاب الشر».

ويذكر أن السبهان درج على لسع حزب الله بانتقادات لاذعة أثارت حنق الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، الذي انتقد السبهان في خطابه الأخير. وكان السبهان رحب الأحد الماضي، بالعقوبات الأميركية ضد حزب الله، إلا أنه اعتبر أن الحل الأمثل للتصدي لهذه الميليشيا في لبنان يأتي عبر تكوين تحالف دولي ضدها وضد من يتحالف معها. وكتب السبهان في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «العقوبات الأميركية ضد الحزب الميليشياوي الإرهابي في لبنان جيدة، ولكن الحل بتحالف دولي صارم لمواجهته ومن يعمل معه لتحقيق الأمن والسلام الإقليمي».

وكان السبهان قد غرّد سابقاً، مؤكداً أن الإرهاب والتطرف في العالم منبعه إيران وحزب الله، حيث كتب في 8 سبتمبر الماضي: «الإرهاب والتطرف في العالم منبعه إيران وابنها البكر حزب الشيطان، وكما تعامل العالم مع داعش لابد التعامل مع منابعه، شعوبنا بحاجة للسلام والأمن». كما حذر السبهان من مغبة جرائم حزب الله، حيث كتب في 4 سبتمبر: «ما يفعله حزب الشيطان من جرائم لا إنسانية في أمّتنا سوف تنعكس آثاره على لبنان حتماً، ويجب على اللبنانيين الاختيار معه أو ضده. دماء العرب غالية».