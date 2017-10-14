الاحتلال يفرج عن نائب من «حماس»



تاريخ النشر: السبت 14 أكتوبر 2017 رام الله (أ ف ب) أفرجت السلطات الإسرائيلية أمس، عن محمد الطل النائب عن «حماس» في المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي تم اعتقاله قبل 8 أشهر. وأبلغ النائب الطل من مدينة الخليل لحظة الإفراج عنه من سجن عوفر القريب من مدينة رام الله بالضفة الغربية، فرانس برس «أطلق سراحي الجمعة بعد أن أمضيت 8 أشهر في سجون الاحتلال، في الاعتقال الإداري بتهمة الانتماء لحماس»، مضيفاً أن إسرائيل اعتقلته 5 مرات منذ 2006. وقال الطل، إن 5 نواب من الحركة لا زالوا رهن الاعتقال في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى 3 نواب آخرين هم القيادي في حركة «فتح» مروان البرغوثي، وأمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات، وعضو المكتب السياسي للجبهة خالدة جرار التي اعتقلت مؤخراً. ووقعت حركتا «فتح» و«حماس» أمس الأول، اتفاق مصالحة ينهي الانقسام في الصف الفلسطيني، من الممكن أن يمهد لانتخابات تشريعية جديدة في الفترة المقبلة.