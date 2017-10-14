بابا الفاتيكان يلتقي الحريري ويشيد باستضافة اللاجئين

الفاتيكان (أ ف ب)

استقبل البابا فرنسيس صباح أمس، رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري وسط أجواء من «المودة الكبيرة»، وأشاد باستضافة عدد كبير من اللاجئين في لبنان، كما أعلن الكرسي الرسولي في بيان. وأضاف الكرسي الرسولي أن البابا أعرب في هذه المناسبة عن ارتياحه «للاستقبال الذي يقدمه لبنان لعدد كبير من اللاجئين».

وأوضح الفاتيكان أن البابا والحريري «شددا على أهمية الحوار الثقافي والديني، والتعاون بين المسيحيين والمسلمين لتعزيز السلام والعدالة والتوصل إلى حل شامل للنزاعات التي تعصف بالمنطقة مع الأخذ في الاعتبار الدور التاريخي والمؤسسي للكنيسة في البلاد وأهمية الوجود المسيحي في الشرق الأوسط». وقدم البابا فرنسيس إلى رئيس الحكومة اللبنانية نسختين بالعربية والفرنسية من رسالته «لوداتو سي» (كن مسبحا) المخصصة للمسائل البيئية.

وكان يرافق الحريري وفد من اثني عشر شخصاً، منهم أبناؤه الثلاثة وعقيلته التي كانت ترتدي ثوباً أسود، وتضع على رأسها وشاحاً.

وقالت باللغة الإيطالية إن «إيطاليا هي أجمل بلد في العالم». اما الحريري فقال إنه «يتعلم اللغة الإيطالية». عندئذ أزاح البابا ستائر نافذة كبيرة حتى ترى زوجة الحريري المنظر، كما ذكر صحفيون في المكان.