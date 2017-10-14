الكرملين: موسكو والرياض توقعان قريباً على صفقة منظومة إس400- الصاروخية

موسكو (د ب ا)
أكد فلاديمير كوجين، مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون العسكري- التقني، أن روسيا والسعودية ستوقعان قريبا على صفقة حول تزويد الرياض بمنظومة إس400- الروسية للدفاع الجوي.
وقال كوجين، أمس الجمعة، في معرض رده على سؤال لوكالة «إنترفاكس» عن موعد التوقيع: «في أقرب وقت. نحن بصدد إجراء المباحثات والحصول على الموافقات اللازمة»، حسبما ذكرت قناة«روسيا اليوم».
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ونقلت صحيفة «كوميرسانت» الروسية، عن مصدر قريب من المحادثات الروسية السعودية، أن الرياض قد تشتري من موسكو ما لا يقل عن أربع منظومات صواريخ من طراز إس400- «تريومف»، بقيمة تبلغ ملياري دولار.وأكد الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في التاسع من الشهر الجاري، أن صفقة إس400- مع السعودية «تتمتع بآفاق جيدة».