«نيويورك تايمز»: تفاؤل بشأن اتفاق المصالحة

نيويورك (وكالات)

علقت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية على اتفاق الوحدة الفلسطينية الذي تم الإعلان عنه في القاهرة أمس الأول، وقالت إنه بعد عقد من العداء والاتهامات المتبادلة، اجتمعت حركتا فتح وحماس للتوقيع على اتفاق مصالحة يثير احتمالات قيام جبهة فلسطينية موحدة.

وأشارت الصحيفة إلى مخاوف بشأن الاتفاق في ظل حقيقة أن العديد من المبادرات الفلسطينية السابقة قد فشلت، لكن يظل هناك تفاؤل بأن هذه المرة مختلفة، لاسيما وأن الرهانات أعلى بكثير.

فبالنسبة لمليوني فلسطيني في غزة، يقدم اتفاق القاهرة راحة ممكنة من المعاناة من انقطاع الكهرباء، ونقص الأدوية الضرورية، وفرصة للسفر للخارج، وبالنسبة للقيادة الفلسطينية، فإنه يطرح آفاقا للتفاوض مع إسرائيل بصوت واضح، بعدما تم إجبار حماس على تقديم تنازلات مؤلمة تعترف بفشلها في دفع قضيتها، حيث قالت حماس، إنها مستعدة للتنازل عن السيطرة على حدود غزة والسماح بالسلطة الفلسطينية بإدارة الشؤون اليومية للأراضي.

ولم يكشف الفلسطينيون عن نص الاتفاق، ولم يكن هناك ذكر للقضايا التي تظل دون حل مثل مصير أسلحة حماس أو شبكة الأنفاق التي يستخدمها المقاتلون ومهربو الأسلحة، إلا أن مسؤولين من الطرفين تحدثوا عن سلسلة من الإجراءات المتفق عليها، التي ستتكشف خلال الأسابيع المقبلة، والتي يقولون إنها ستهمش حماس من الإدارة اليومية لشؤون قطاع غزة وتخلق أرضية سياسية لمزيد من الاتفاق لتوحيد الأراضي الفلسطينية.