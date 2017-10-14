اعتقال طفل بزعم رشق قوات الاحتلال

رام الله (الاتحاد)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طفلاً فلسطينياً يبلغ من العمر 8 سنوات في الخليل بالضفة الغربية، بزعم إلقاء الحجارة على جنود من قوات الاحتلال في اشتباكات وقعت أمس بين جنود الاحتلال والفلسطينيين. ونشرت وكالات أنباء عالمية ووسائل إعلام فلسطينية، صورة للطفل فلسطيني، وهو يبكي أثناء القبض عليه من قبل مجموعة قوات الاحتلال بشكل وحشي. وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من (14 عاما) لصالح مستوطني «قدوميم» الجاثمة على أراضي القرية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في البلدة مراد شتيوي، فى تصريح أمس، بأن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين عقب انطلاق المسيرة مباشرة مطلقين الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، كما استخدموا طائرة موجهة عن بعد لالتقاط صور وتوجيه الجنود بهدف اعتقال الشبان»، ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات. أضاف شتيوي، أن جنود الاحتلال اقتحموا منزلي المواطنين حكم خلدون وزهدي اشتيوي، واعتلوا سطحيهما، وحولوهما إلى نقاط مراقبة والتقاط صور وفيديوهات للشبان المشاركين في المسيرة. يشار إلى أن كفر قدوم هي قرية فلسطينية تتبع محافظة نابلس، وتقع على بعد 16 كم غرب المدينة باتجاه مدينة قلقيلية.