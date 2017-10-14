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الفكر الإيراني الأسود قاد آلاف الأطفال اليمنيين إلى الموت
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تاريخ النشر: السبت 14 أكتوبر 2017

«ملازم» بأفكار سوداء

كلام القيادي المنشق علي البخيتي يؤكده زايد جابر المفكر والمحلل السياسي اليمني المتخصص في الحركة الحوثية، الذي أوضح أن مفهوم «ملازم الحوثي» بما تتضمنه من أفكار سوداء تستهدف تفتيت اليمن والدين وخطرها كارثي على المنطقة، مفصلاً: «ملازم الحوثي»: هي عبارة عن ملازم ورقية تتضمن محاضرات مؤسس الحركة الحوثية حسين بدر الدين الحوثي التي كان يلقيها على أتباعه في محافظة صعدة خلال الفترة 1999 - 2004، وتناول فيها رؤيته للعديد من القضايا السياسية والفكرية والمذهبية والتاريخية.

وأوضح زايد جابر: كانت هذه المحاضرات تسجل على أشرطة «كاسيت»، وبعد مقتل حسين الحوثي في الحرب الأولى التي قادها ضد الجيش اليمني عام 2004 م، وانتقال القيادة لأخيه الأصغر عبدالملك الحوثي، قام أحد تلاميذ حسين الحوثي، بتفريغ هذه المحاضرات الصوتية من أشرطة الكاسيت إلى ورق وتم طباعتها في أوراق وكل محاضرة عن موضوع في ملزمة واحدة، ليصبح عددها ما يقارب 60 ملزمة، وقامت الحركة بتوزيع هذه الملازم وتدريسها على أتباعهم في محافظة صعدة، وفي كل منطقة كان الحوثيون يصلون إليها بقوة السلاح كانوا يفرضون تدريس هذه الملازم في المساجد والمراكز الصفية وفي المدارس الحكومية أيضاً، ورغم ضعف هذه المحاضرات فكرياً وعلمياً وتضمنها أخطاء فادحة منهجية ولغوية ومخالفتها لكثير من مقررات التراث الفقهي بما فيه التراث الزيدي إلا أن غلو الأتباع في مؤسسهم واعتباره «قرين القرآن» جعلهم يتعصبون لكل ما ورد فيها ويرفضون أي انتقاد لمضمونها، وإن كان من بعض من يشاطرونهم المذهب، وأصبحت هذه الملازم - ولا تزال - بمثابة الدليل الفكري والمنهجي للحركة الحوثية.

غرس نبتة التشييع

ولفت زايد جابر إلى أن «ملازم الخميني» ساهمت بغرس «نبتة الطائفية الإيرانية» في وعي الأطفال منذ الصغر، وتحويل الآلاف منهم إلى مجندين مؤدلجين يرفعون شعار الموت ضد أبناء جلدتهم المناهضين لهم فكراً وسياسة وعقيدة، فقال: إن ضعف الدولة والأمية والجهل والفقر في صعدة، جعل كثيراً من الشباب خارج نطاق التعليم الحكومي، فريسة لتعليم مذهبي موغل في التقليد ومعاداة قيم العصر، حيث شهدت صعدة صحوة مذهبية تمثلت في إحياء المذهب «الهادوي» بما في ذلك نظرية الإمامة «الهادوية» التاريخية القائمة على وجوب حصر الإمامة في البطنين «أي ذرية الحسن والحسين»، ومبدأ الخروج لمن يرى في نفسه القدرة على الإمامة من هذه السلالة أي القتال لأخذ السلطة بالقوة، واعتبار ذلك جهاداً في سبيل الله، وزاد من خطورة هذه الأفكار نجاح الثورة الخمينية في إيران عام 1979 حيث انتعشت آمال وطموحات دعاة وأنصار الإمامة «الهادوية» في اليمن، وعاودتهم أحلام عودة الإمامة المقبورة عام 1962 خصوصاً بعد اعتراف المملكة العربية السعودية بالنظام الجمهوري باليمن، وطي صفحة الإماميين.

وقال زايد جابر: في عام 1986م قام الشيخ صلاح أحمد فليته «والد الناطق باسم الحوثيين اليوم عبدالسلام صلاح فليته والمعروف إعلامياً بمحمد عبدالسلام وهو اسمه الحركي» وبدعم إيراني بإنشاء «اتحاد الشباب» وقد كان أعضاء هذا التيار يدرسون مادة عن الثورة الإيرانية على يد محمد بدر الدين الحوثي شقيق حسين الحوثي مؤسس الحركة الحوثية الذي سافر مع والده إلى إيران أواخر عام 1994 إلى منطقة قم، وعندما بدأ حسين الحوثي حركته ومشروعه عام 1999 من داخل منتدى الشباب المؤمن الذي تأسس عام 1992، لم يكن يخفي تأثره وإعجابه بالإمام الخميني والثورة الإيرانية، وكذلك بتجربة حزب الله وشخصية حسن نصر الله، لقد كان واضحاً أن حسين الحوثي يريد إحياء الإمامة الهادوية بركنيها «الدعوة والخروج»، ولكنه كان يبحث عن غطاء يبرر من خلاله دعوته للجهاد والاستعداد للقتال، فكان أن وجد في شعار الثورة الخمينية «الموت لأميركا.. الموت لإسرائيل» بغيته. ... المزيد
     
 