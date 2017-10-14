الفكر الإيراني الأسود قاد آلاف الأطفال اليمنيين إلى الموت

«ملازم» بأفكار سوداء

كلام القيادي المنشق علي البخيتي يؤكده زايد جابر المفكر والمحلل السياسي اليمني المتخصص في الحركة الحوثية، الذي أوضح أن مفهوم «ملازم الحوثي» بما تتضمنه من أفكار سوداء تستهدف تفتيت اليمن والدين وخطرها كارثي على المنطقة، مفصلاً: «ملازم الحوثي»: هي عبارة عن ملازم ورقية تتضمن محاضرات مؤسس الحركة الحوثية حسين بدر الدين الحوثي التي كان يلقيها على أتباعه في محافظة صعدة خلال الفترة 1999 - 2004، وتناول فيها رؤيته للعديد من القضايا السياسية والفكرية والمذهبية والتاريخية.

وأوضح زايد جابر: كانت هذه المحاضرات تسجل على أشرطة «كاسيت»، وبعد مقتل حسين الحوثي في الحرب الأولى التي قادها ضد الجيش اليمني عام 2004 م، وانتقال القيادة لأخيه الأصغر عبدالملك الحوثي، قام أحد تلاميذ حسين الحوثي، بتفريغ هذه المحاضرات الصوتية من أشرطة الكاسيت إلى ورق وتم طباعتها في أوراق وكل محاضرة عن موضوع في ملزمة واحدة، ليصبح عددها ما يقارب 60 ملزمة، وقامت الحركة بتوزيع هذه الملازم وتدريسها على أتباعهم في محافظة صعدة، وفي كل منطقة كان الحوثيون يصلون إليها بقوة السلاح كانوا يفرضون تدريس هذه الملازم في المساجد والمراكز الصفية وفي المدارس الحكومية أيضاً، ورغم ضعف هذه المحاضرات فكرياً وعلمياً وتضمنها أخطاء فادحة منهجية ولغوية ومخالفتها لكثير من مقررات التراث الفقهي بما فيه التراث الزيدي إلا أن غلو الأتباع في مؤسسهم واعتباره «قرين القرآن» جعلهم يتعصبون لكل ما ورد فيها ويرفضون أي انتقاد لمضمونها، وإن كان من بعض من يشاطرونهم المذهب، وأصبحت هذه الملازم - ولا تزال - بمثابة الدليل الفكري والمنهجي للحركة الحوثية.

غرس نبتة التشييع

ولفت زايد جابر إلى أن «ملازم الخميني» ساهمت بغرس «نبتة الطائفية الإيرانية» في وعي الأطفال منذ الصغر، وتحويل الآلاف منهم إلى مجندين مؤدلجين يرفعون شعار الموت ضد أبناء جلدتهم المناهضين لهم فكراً وسياسة وعقيدة، فقال: إن ضعف الدولة والأمية والجهل والفقر في صعدة، جعل كثيراً من الشباب خارج نطاق التعليم الحكومي، فريسة لتعليم مذهبي موغل في التقليد ومعاداة قيم العصر، حيث شهدت صعدة صحوة مذهبية تمثلت في إحياء المذهب «الهادوي» بما في ذلك نظرية الإمامة «الهادوية» التاريخية القائمة على وجوب حصر الإمامة في البطنين «أي ذرية الحسن والحسين»، ومبدأ الخروج لمن يرى في نفسه القدرة على الإمامة من هذه السلالة أي القتال لأخذ السلطة بالقوة، واعتبار ذلك جهاداً في سبيل الله، وزاد من خطورة هذه الأفكار نجاح الثورة الخمينية في إيران عام 1979 حيث انتعشت آمال وطموحات دعاة وأنصار الإمامة «الهادوية» في اليمن، وعاودتهم أحلام عودة الإمامة المقبورة عام 1962 خصوصاً بعد اعتراف المملكة العربية السعودية بالنظام الجمهوري باليمن، وطي صفحة الإماميين.