«جيل الصرخة».. 20 ألف طفل يمني ضحايا ملازم الخميني

تحقيق : أحمد النجار

عبر هذا التحقيق الاستقصائي تكشف «الاتحاد» عن الفكر الأسود الذي اخترق جيلاً بكامله، بأداة التعبئة الطائفية التي قادت آلاف الأطفال اليمنيين إلى ساحات القتال وخطوط النار، وهي «ملازم الخميني» التي تعد اللعبة الخفية التي استخدمتها إيران في اليمن لاستمالة أبناء اليمن ضمن «خطة سرية» دامت عقدين، اعتمدت فيها زراعة «خلية حوثية وليدة» خرجت من العباءة الخمينية» مهمتها غرس بذرة الطائفية في وعي الناشئة باليمن، لخلق جيل جديد بقناعات طائفية سوداء، لا يعترف ببلده ولا بعروبته، وولاؤه الأوحد للولي الفقيه، ويزف انتماءه العقائدي لإيران بصفتها وطنه الأم ومرجعه الديني، ويعتبرون شعار «الصرخة» «الموت لأميركا الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام»، هي ترتيلة مقدسة تحاكي امتداد الثورة الإيرانية، إذ توصف بأنها «الراية والهوية» و«نشيد خميني» يهتفون به في تدريباتهم وتظاهراتهم ومناسباتهم الدينية والاجتماعية أيضاً، متجاهلين بالطبع فكرة أنهم يقاتلون أعداء من أهاليهم غير واردين في صرختهم، فليسوا أميركيين، إنما إخوة لهم، تجمعهم وشائج نسب أو صلة قرابة، ورابطة الدم والأرض، وليسوا يهوداً ولا يناصرون إسرائيل، ولا كفاراً أو ملحدين، بل إنهم يمنيون، ذنبهم الوحيد أنهم يخالفونهم.

لم يكن يخطر ببال والدة صابر العديني ابن الـ15 ربيعاً، أنه سيعود إلى حضنها بعد عامين من اختفائه، مغلفاً بملصق «الشهادة» على الطريقة الحوثية، وهو الذي يتقد حماساً منذ سنوات عمره الأولى إلى دروس «الحلقات القرآنية» التي كان ينظمها «رجال دين حوثيون» عقب صلاة العشاء في مساجد باليمن.

تفخيخ الناشئة بأفكار طائفية

«الحلقات الطائفية» تلك كانت «الفخ الأسود» بحسب أم صابر التي لا تزال تتحرق ألماً على فقدان فلذة كبدها الذي راح ضحية «المسيرة الطائفية»، تماماً كحال آلاف الأطفال الذين كان يدفعهم آباؤهم للالتحاق بمراكز صيفية وصفتها بـ«أوكار صناعة الموت»، تدور خلف كواليسها مخططات ممنهجة لنشر الفتنة وتنفيذ أجندات طائفية وكمائن عدائية وعقائدية لبناء عقلية جاهلة وذهنية تدين بـ«الولاء الأعمى» لمؤسس الحركة «بدر الدين الحوثي»، وتفضيله على الوالدين، بغية غرس «نبتة عصبوية شيطانية» في وجدان أطفال دون الخامسة، تستهدف تفخيخ عقولهم بأفكار طائفية تفسد فطرتهم وتطمس هوية مذاهبهم بنزعة متطرفة»، وبذلك تربط وعيهم بأول خيوط «التجنيد السري» الذي تديره أصابع حوثية من داخل كهوف «مران» في محافظة صعدة اليمنية بإملاءات إيرانية متشددة.