«لالا لاند» يفوز بجائزة المنتجين الأميركيين

لوس أنجلوس (أ ف ب)

فاز الفيلم الاستعراضي الغنائي «لالا لاند»، مساء أمس الأول، بجائزة أفضل فيلم ضمن مكافآت نقابة المنتجين الأميركيين «بي جي إيه»، قبل شهر من حفل الأوسكار.

وتغلب الفيلم على أفلام أخرى تنافسه في جوائز الأوسكار مثل «مونلايت» و«اريفال» و«مانشستر باي ذي سي».

ونال فيلم المخرج الشاب داميين شازيل الذي يشكل تحية لعصر هوليوود الذهبي، 14 ترشيحاً لجوائز الأوسكار التي توزع في 26 فبراير المقبل، وهيمن «لالا لاند» في مطلع يناير الجاري على حفل جوائز جولدن جلوب، حاصداً سبع مكافآت وهو عدد قياسي، وقد حقق حتى الآن عائدات قدرها 90 مليون دولار في الولايات المتحدة.

وحضر الحفل في بيفرلي هيلز نجوم من أمثال روبرت دي نيرو، ومارتن سكورسيزي، وداستن هوفمان، وكايسي افليك، وإيمي أدامز، وجاستن تمبرلايك، وجيف بريدجز.

وفاز فيلم «زوتوبيا» بجائزة أفضل عمل رسوم متحركة و«أو جاي: مايد إن أميركا» بجائزة أفضل فيلم وثائقي، وفي فئات التلفزيون، سلمت نيكول كيدمان الجائزة الأولى إلى المسلسل القصير «ذي بيبول فيرسيس أو جاي سمبسون: أميركن كرايم ستوري» الذي فاز في سبتمبر بتسع جوائز إيمي، وفاز «سترينجر ثينغز» بجائزة أفضل مسلسل درامي.